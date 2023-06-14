【美麗的誤會】韓紅自封「校花」18歲舊照瘋傳　網民還原真相照片中人為某內地女星

▲ 韓紅的「18歲清純照」網上瘋傳。

繼夏蕙BB之後，近日有網民翻出內地歌手韓紅的18歲清純照，從這輯照片所見，一名蓄短髮的年輕女子身型瘦削，穿著軍裝不失帥氣。

另一張照片裡，疑似韓紅露出親切笑容，予人清純之感，網友更大讚：「在當時絕對也是校花了」和「棉花糖女生」。

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由於韓紅早年曾跟許志安傳緋聞，因而有網民留言：「安仔係咪後悔無捉緊呢段感情，最後無疾而終呢？」

不過跟日前「16歲夏蕙BB」一樣，都只是美麗的誤會，網民其後還原真相，原來相中人是44歲內地女星劉濤，令網民們哭笑不得！

▲ 內地女星劉濤。

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於內地奠定國寶級歌手的韓紅向來身型也不纖細，她早前曾透露體重已超越120公斤，不過她笑稱在讀書時期曾是校花，故疑似「18歲韓紅」曝光時，網民一度難以相信，表示太過驚豔。

2005年，韓紅跟許志安被拍得食宵夜後並肩離去，當時的報導指韓紅帶有醉意，上車時更翹著許志安，更於街上親吻安仔，因而傳出緋聞，其後安仔澄清二人只是契兄妹關係。

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