  • 29°C
香港時間 : 2023614日 (週三) 15:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美麗的誤會】韓紅自封「校花」18歲舊照瘋傳　網民還原真相照片中人為某內地女星

娛樂 15:17 2023/06/14

分享：

分享：

熱門 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

韓紅的「18歲清純照」網上瘋傳。

繼夏蕙BB之後，近日有網民翻出內地歌手韓紅的18歲清純照，從這輯照片所見，一名蓄短髮的年輕女子身型瘦削，穿著軍裝不失帥氣。

另一張照片裡，疑似韓紅露出親切笑容，予人清純之感，網友更大讚：「在當時絕對也是校花了」和「棉花糖女生」。

【帳目不清】韓紅基金會收明星捐款抗疫　知名博主實名舉報3億款項帳目不清

    點擊圖片放大
    +5
    +4

由於韓紅早年曾跟許志安傳緋聞，因而有網民留言：「安仔係咪後悔無捉緊呢段感情，最後無疾而終呢？」

不過跟日前「16歲夏蕙BB」一樣，都只是美麗的誤會，網民其後還原真相，原來相中人是44歲內地女星劉濤，令網民們哭笑不得！

內地女星劉濤。

【武漢肺炎】韓紅赴湖北派抗疫物資後染病　曾歷抑鬱症致力慈善改變社會

於內地奠定國寶級歌手的韓紅向來身型也不纖細，她早前曾透露體重已超越120公斤，不過她笑稱在讀書時期曾是校花，故疑似「18歲韓紅」曝光時，網民一度難以相信，表示太過驚豔。

2005年，韓紅跟許志安被拍得食宵夜後並肩離去，當時的報導指韓紅帶有醉意，上車時更翹著許志安，更於街上親吻安仔，因而傳出緋聞，其後安仔澄清二人只是契兄妹關係。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

最新影片推介：周吉佩專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】周吉佩早婚彌補親情遺憾　吉吉自認嚴父：子女不能溺愛

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【COLLARx反起跑線聯盟】全員晒童年照鬥可愛　Candy由細到大超精靈萌到爆
18:16 2022/03/13
【COLLARx反起跑線聯盟】全員晒童年照鬥可愛　Candy由細到大超精靈萌到爆
【香港小姐2022】林鈺洧分享賽後得獎感受　Denice上載童年照：我是香港小姐【多圖】
18:28 2022/10/01
【香港小姐2022】林鈺洧分享賽後得獎感受　Denice上載童年照：我是香港小姐【多圖】
【外貌之謎】陳凱琳為爸爸慶生曝光童年照　年幼時期父女如餅印一樣
12:34 2022/08/17
【外貌之謎】陳凱琳為爸爸慶生曝光童年照　年幼時期父女如餅印一樣
【夏蕙BB】澄清「16歲黃夏蕙」網照為已故閨蜜　夏蕙姨年輕時似混血兒不乏追求者
12:17 2023/06/13
【夏蕙BB】澄清「16歲黃夏蕙」網照為已故閨蜜　夏蕙姨年輕時似混血兒不乏追求者

你可能感興趣

【COLLARx反起跑線聯盟】全員晒童年照鬥可愛　Candy由細到大超精靈萌到爆
18:16 2022/03/13
【COLLARx反起跑線聯盟】全員晒童年照鬥可愛　Candy由細到大超精靈萌到爆
【香港小姐2022】林鈺洧分享賽後得獎感受　Denice上載童年照：我是香港小姐【多圖】
18:28 2022/10/01
【香港小姐2022】林鈺洧分享賽後得獎感受　Denice上載童年照：我是香港小姐【多圖】
【外貌之謎】陳凱琳為爸爸慶生曝光童年照　年幼時期父女如餅印一樣
12:34 2022/08/17
【外貌之謎】陳凱琳為爸爸慶生曝光童年照　年幼時期父女如餅印一樣
許志安 娛樂人物職業 歌手 網絡熱話 娛樂行業 緋聞

最高瀏覽

廣末涼子發聲明承認婚外情　無限期停工：演藝事業留污點
今日 10:04
廣末涼子發聲明承認婚外情　無限期停工：演藝事業留污點
【夏蕙BB】澄清「16歲黃夏蕙」網照為已故閨蜜　夏蕙姨年輕時似混血兒不乏追求者
12:17 2023/06/13
【夏蕙BB】澄清「16歲黃夏蕙」網照為已故閨蜜　夏蕙姨年輕時似混血兒不乏追求者
【媽媽辛酸】開刀誕女被切斷神經無法抬腿半年　林心如自爆一原因坐月失去尊嚴
16:42 2023/06/13
【媽媽辛酸】開刀誕女被切斷神經無法抬腿半年　林心如自爆一原因坐月失去尊嚴