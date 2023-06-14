【食物衛生】韓國連鎖Cafe驚現「腳皮咖啡」　店長磨完腳皮即沖咖啡遭公審

▲ 韓國連鎖Cafe驚現「腳皮咖啡」，店長磨完腳皮即沖咖啡遭公審。

觸碰食物前要洗手的常識，竟被餐飲從業者無視，令顧客崩潰。近日，南韓一間知名連鎖咖啡店爆出食安風波：店長竟在磨腳皮後不洗手，就直接為客人沖咖啡，噁心行徑引發網民强烈譴責。

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綜合韓媒報道，本月9日，有網民在論壇發文爆料一宗「腳皮咖啡」事件。網民指出，自己日前光顧某間連鎖咖啡店時，一進門就驚見穿著橘色圍裙的咖啡店店長，正坐在店内公然拿著工具磨腳甲和死皮。不僅如此，該網民在收銀枱下單付款後，赫然發現原本正在磨腳的店長沒有洗手，就隨即起身為他沖咖啡，手上仍戴著磨腳皮時用的手套。如此惡劣衛生習慣令網民頓時覺得崩潰，於是偷偷拍下店長「罪證」，公開其「磨腳皮」一刻的照片，證明自己所言屬實，並大呻噁心：

感覺腳皮屑都掉到咖啡裡了！

咖啡店遭網絡公審即致歉

網民事後即致電涉事連鎖咖啡店客服部投訴，但僅獲答覆稱因涉事商鋪是加盟店，故無法退款咖啡費用，只會對該加盟店加強衛生教育。然而，當網民將「罪證」照片公開後，迅速引起討論，紛紛狠批咖啡店「毫無衛生常識」、「腳皮不是會飛嗎？為什麼不退費啊？」、「（磨腳皮）這種事在私人空間才能做吧？」僅經過一晚時間的發酵，咖啡店就被公審至急忙在官網發文，為事件致歉：

對於這次的衛生問題，我們表示深深的歉意。我們將對問題發生的加盟店進行嚴格和積極的衛生管理教育。對於受到影響的顧客，表示深深歉意。後續的問題也將迅速處理，確保不再讓顧客感到不便。

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責任編輯：羅嘉欣