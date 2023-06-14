  • 29°C
香港時間 : 2023614日 (週三) 12:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場怪事】「腦細」要求員工全部穿校服 打工仔：想lunch time一齊出去食飯

親子 11:49 2023/06/14

分享：

分享：

熱門 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

呢個老闆都幾有趣！《大叔的愛》劇照

如果老闆提出要求，為了保住份工打工仔只好乖乖聽話！最近網上討論區就有打工仔發文大呻，老闆竟向全體同事提議穿一樣的服裝外出吃午飯，而Dress code（穿着要求）竟然是中學校服！打工仔發文表示自己無言以對，更指老闆癡線！

最新影片推介:

童學園
【童學園】識別壞人提防被拐帶襲擊　以色列自衛術學逃脫制伏自我保護

該名打工仔在Dcard討論區以「腦細話星期一翻工想大家夾Dress code」為題發帖，懷疑老闆唔知最近受咗刺激，唔知係想返老還童定點？

佢星期五臨收工之前行到勁興奮咁入嚟，同大家講星期一想大家一齊夾dress code，聽到都R頭架喇！再聽埋落去， 佢話想大家一齊著中學校服，仲話想lunch time 一齊出去食飯，癡線。

雖然樓主極反感，不過好多網民留言都話老闆性格有趣，「想知腦細係咩年齡層咁有童趣。」、「好fun，其實幾正」、「腦細係咪溝唔到學生妹要搵你哋止癮」、「係咪想r學生餐，我中學啲校服已經掉晒，其實都幾想玩下，成件事都幾青春。」、「中學有便服日，返工都有校服日。」

不過樓主看了網友的留言後，仍然覺得反感指「點解個個都支持…佢講真嘅話，我寧願請假真係癡線。」

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【職場禁忌】前一台台長鄭啟明笑談職場人情世故　憶訪問明星曾撞板因一個尷尬舉動
15:17 2023/06/09
【職場禁忌】前一台台長鄭啟明笑談職場人情世故　憶訪問明星曾撞板因一個尷尬舉動
【職場文化】見工要填問卷測抑鬱焦慮壓力指數 港男：從來未試過要做呢啲
10:55 2023/06/09
【職場文化】見工要填問卷測抑鬱焦慮壓力指數 港男：從來未試過要做呢啲
【職場文化】「我個人好隨和／最講道理」做口頭禪 愈強調自己其實愈不是
16:55 2023/06/09
【職場文化】「我個人好隨和／最講道理」做口頭禪 愈強調自己其實愈不是

你可能感興趣

【職場禁忌】前一台台長鄭啟明笑談職場人情世故　憶訪問明星曾撞板因一個尷尬舉動
15:17 2023/06/09
【職場禁忌】前一台台長鄭啟明笑談職場人情世故　憶訪問明星曾撞板因一個尷尬舉動
【職場文化】見工要填問卷測抑鬱焦慮壓力指數 港男：從來未試過要做呢啲
10:55 2023/06/09
【職場文化】見工要填問卷測抑鬱焦慮壓力指數 港男：從來未試過要做呢啲
【職場文化】「我個人好隨和／最講道理」做口頭禪 愈強調自己其實愈不是
16:55 2023/06/09
【職場文化】「我個人好隨和／最講道理」做口頭禪 愈強調自己其實愈不是
網絡熱話 職場文化

最高瀏覽

【生命鬥士】移民港媽患乳腺癌4期擴散全身　夫辭職陪伴照顧幼兒盼眾籌度難關
11:04 2023/06/11
【生命鬥士】移民港媽患乳腺癌4期擴散全身　夫辭職陪伴照顧幼兒盼眾籌度難關
【夏蕙BB】澄清「16歲黃夏蕙」網照為已故閨蜜　夏蕙姨年輕時似混血兒不乏追求者
12:17 2023/06/13
【夏蕙BB】澄清「16歲黃夏蕙」網照為已故閨蜜　夏蕙姨年輕時似混血兒不乏追求者
【媽媽辛酸】開刀誕女被切斷神經無法抬腿半年　林心如自爆一原因坐月失去尊嚴
16:42 2023/06/13
【媽媽辛酸】開刀誕女被切斷神經無法抬腿半年　林心如自爆一原因坐月失去尊嚴