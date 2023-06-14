【職場怪事】「腦細」要求員工全部穿校服 打工仔：想lunch time一齊出去食飯

▲ 呢個老闆都幾有趣！《大叔的愛》劇照

如果老闆提出要求，為了保住份工打工仔只好乖乖聽話！最近網上討論區就有打工仔發文大呻，老闆竟向全體同事提議穿一樣的服裝外出吃午飯，而Dress code（穿着要求）竟然是中學校服！打工仔發文表示自己無言以對，更指老闆癡線！

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該名打工仔在Dcard討論區以「腦細話星期一翻工想大家夾Dress code」為題發帖，懷疑老闆唔知最近受咗刺激，唔知係想返老還童定點？

佢星期五臨收工之前行到勁興奮咁入嚟，同大家講星期一想大家一齊夾dress code，聽到都R頭架喇！再聽埋落去， 佢話想大家一齊著中學校服，仲話想lunch time 一齊出去食飯，癡線。

雖然樓主極反感，不過好多網民留言都話老闆性格有趣，「想知腦細係咩年齡層咁有童趣。」、「好fun，其實幾正」、「腦細係咪溝唔到學生妹要搵你哋止癮」、「係咪想r學生餐，我中學啲校服已經掉晒，其實都幾想玩下，成件事都幾青春。」、「中學有便服日，返工都有校服日。」

不過樓主看了網友的留言後，仍然覺得反感指「點解個個都支持…佢講真嘅話，我寧願請假真係癡線。」

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責任編輯︰王明芳