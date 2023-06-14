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【MIRROR成員】李駿傑東京旅行孭兩大名師聯乘手袋　$18,800 FENDI by Marc Jacobs

休閒消費 12:30 2023/06/14

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熱門 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

Jeremy暢遊東京，在ig上看見他用上FENDI by Marc Jacobs的Soft Trunk Baguette手袋。

最近要談FENDI，一定離不開品牌和中國喜茶合作推出價廉物美的膠杯和杯墊等產品，於中國市場成為不少人瘋傳搶購的對象，不過，對於香港市場來說，FENDI的女裝創作總監Kim Jones和設計師Marc Jacobs的聯乘系列來得更是重要，就連MIRROR中的Jeremy（李駿傑）於東京暢遊亦袋不離身。

Kim Jones和Marc Jacobs的合作其實早有前科，或是大家還記得Marc Jacobs的黃金歲月正是他當上LV創作戀監的日子，那時候的仔呼風喚雨，好不威風，而當時他正值分身不暇根本沒有時間好好處理LV男裝系列。適逢Kim Jones被dunhill離棄，「Marc」哥獨具慧眼覺得這小子非池中物，於是立即向「阿甘」招手，兩人從此為LV獻出一個又一個出色的系列，直至今天Kim Jones當上FENDI的女裝創作總監後，繼他邀請Versace後，第二擊找來這位「伯樂」合作，整件事斬叫人非常期待。

這一次FENDI by Marc Jacobs別注系列，是後者以自己居住的紐約為出發點，而碰巧的是正值FENDI的Baguette手袋來到25周年紀念，於是一次過既為這手袋致敬，同時亦歌頌這個被喻為世界流行文化匯聚的大都會。

Jeremy暢遊東京，在ig上看見他用上FENDI by Marc Jacobs的Soft Trunk Baguette手袋。

他在創作上，自己少不得Jeremy用上印上品牌名字主打的Soft Trunk Baguette手袋，又或是大號的Maxi Baguette等。

服裝上，採用華麗的造型與現今勞動階層的身形成對比，項目包括降落傘布半截長裙、背面脹起的破爛牛仔外套，沙沙作響的玻璃紙斗篷和熒光色循環再造皮草披巾等。此外，Marc亦加入非常地道的紐約特色，例如取自地盤工人的安全背心等，在造型上形成一個強烈的對比。

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產品查詢：2524 1339

記者：何偉雄

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