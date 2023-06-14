【減肥惹禍】343磅網紅入減肥營2日後猝死　年僅21歲出事前曾稱有些不舒服

▲ 156kg網紅入減肥營2日突然離世，疑似壓力過大被「操到死」

減肥切忌操之過急！內地一名體重達156公斤（約343磅）的網紅「翠花」，上月接受陝西一間減肥營的邀請，以一邊訓練一邊直播的方式幫忙宣傳。然而，近日卻爆出她進入減肥營兩天後便突然離世，令網民懷疑她的身體在生前承受過大壓力，最終導致被「操到死」。

最新影片：

綜合內地媒體報道，翠花本人姓周，來自河南信陽。她生前在短影音平台「翠花要逆襲」的網名後加上了「要瘦200斤（100kg）」，以此為減肥最終目標，並從2022年9月開始加入不同的減肥營，正式開啟減肥之路。據報她曾在2個月內減去28.5公斤，之後又在一個月內再減掉近10公斤。

有知情人士稱，翠花一開始是自費加入減肥訓練營，但後來加入的幾間減肥營都不再要求她付費，反而會向她發放工資，「拍減肥影片，相當於給訓練營做宣傳」。據悉，她在5月25日加入陝西華陰一間名為「青健健身俱樂部」的減肥訓練營，2日後便不幸離世，年僅21歲。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

對於翠花的驟然離世，該知情人士表示感到十分意外「一般在訓練營訓練時，教練都會時刻監測減肥者的心率，一旦發現有不適，都會送醫檢查」。他續指，曾在5月26日晚上看到翠花在微信朋友圈稱「有些不舒服」，結果27日一早便得知對方已離世。翠花的父親周先生亦於周二（6月13日）上午證實消息，表示該訓練營的工作人員在5月27日一早便給他打電話，告知女兒離世。

目前翠花在影音平台上的帳號已經清空，但仍能從網絡上找到不少她生前發布的瘦身相關影片及照片。從片段可見，她的訓練項目包括跑步、跳繩、爬樓梯、俯臥撑等，但她在訓練過程中的表情顯得非常痛苦，經常上氣不接下氣，有時甚至邊哭邊練，顯然身體每天都在承受巨大壓力。

與此同時，除了白天訓練，翠花還會在晚間直播，當著粉絲的面加練，平時也會配合訓練營的宣傳拍攝影片。知情人士更爆料，翠花在回家休息時，也會被教練打電話叫回，讓其多拍一些訓練影片打廣告。陝西青健健身俱樂部回應相關詢問時回應：

這事已經過去了，你不用再問了。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣