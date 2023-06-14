《閃電俠》回到未來無限復活　集結蝙蝠俠+超女致敬DC經典

▲ 兩個閃電俠加一個超女，已足夠令超級英雄影迷入場支持。

DC超級英雄電影《閃電俠》（The Flash），自一個月前已開始在美國、台灣和香港率先試映，可見電影公司極有信心，而影評和觀眾好評不絕。

電影既延續《正義聯盟》（Justice League）角色和故事，同時亦以近年大熱的多元宇宙為題材，結集了DC最受歡迎的角色蝙蝠俠和超人的不同面向，單此噱頭已足夠入場支持。

電影版閃電俠首先出現在《正義聯盟》內，屬華納為發展「DC超級英雄宇宙」而鋪路，當《神奇女俠》（Wonder Woman）、《水行俠》（Aqua Man）等陸續面世，由艾薩米勒主演的《閃電俠》終於登場。

雖然近年電影公司經歷人事變動，有傳新入主的占士根（即《銀河守護隊》導演）會重新整頓DC作品，《正義聯盟》演員陣容可能不能留低，但《閃電俠》口碑強勁，製作班底或有可能順利過度。

▲ 再次登場的蝙蝠俠，一再向添布頓版本致敬。

米高基頓再起風雲

《閃電俠》由《小丑回魂》（IT）導演安迪慕式提執導，創作上受兩部開創性的漫畫所影響，包括1961年的《Flash of Two Worlds》，講主角巴里艾倫發現，通過特定方法可以去到另一個時空的地球，跟另一個平行世界的人碰面，另外就是2011年的《Flashpoint》，主角醒來發現他的世界已經改變，並意識到他的現實世界和這個改變的世界之間的區別。

《閃電俠》便是講主角艾倫運用他的超能力穿越時空，希望回到過去阻止兇徒謀殺母親，卻在無意間改變未來，令本已被超人打敗的反派薩德將軍回歸，艾倫於是聯同這個時空的自己，說服這個時空的蝙蝠俠重出江湖，並從獄中拯救全不一樣的超人出來拯救世界，改變未來。

▲ 米高基頓再披蝙蝠俠戰衣，身形外表竟改變不大。

影片早在拍攝時，已事先張揚曾在90年代添布頓版本《蝙蝠俠》（Batman）的米高基頓回顧，相隔逾30年再披蝙蝠戰衣，事實米高基頓今次在《閃電俠》戲份吃重，年屆71歲的他，穿上向原作設計致敬的蝙蝠俠服裝，外形改變不大，確有重返過去的況味。

▲ 艾薩米勒再演閃電俠，表現令人驚喜。

女超人搶鏡

電影以多元宇宙為創作背景，但意念和蹺段令人想起經典的時空穿越電影《回到未來》，編導表示要創造一個穿越時空、多元宇宙的故事是很大的挑戰。

除技術上要處理兩個相同的主角，主旨亦希望可以令觀眾感動，因此故事基礎便是閃電俠與媽媽的母子情，因著這個情感核心，才可以發展出有層次的冒險故事，也使得穿越時間變得有說服力，最後道出無論我們有多努力，都不能改變過去，只可以學懂接受現在。

▲ 閃電俠穿梭過去，跟另一個時空的自己，聯同其他英雄拯救世界。

《閃電俠》今次不但有不同版本的蝙蝠俠，更首次在電影中出現「女超人」一角，由新星莎莎哥利演的女超人，原為保護幼年被送到地球的超人，但因意外被人類囚禁，後來被閃電俠救出，跟他一同拯救世界。

這個「超女」在戲中不止外表搶鏡，其型格和身手同樣令人印象深刻，難怪已成為影迷焦點，期望可以為她開拍獨立電影。

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