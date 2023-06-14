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【開明媽媽】應采兒讓大仔著裙細仔留長髮　被質疑當女兒養霸氣回應

育兒經 13:05 2023/06/14

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應采兒上內地育兒真人騷《爸爸當家2》自爆Jasper曾想穿裙子，並回應為何讓細仔留長髮。

年齡相差16歲的陳小春應采兒於2010年結婚，育有快將10歲的大仔陳胤捷（Jasper）及3歲細仔Hoho。兩夫妻經常分享育兒日常，可見Hoho留有一頭長髮，就像一個女孩子，網民常質疑兩夫妻把兒子當女兒養。應采兒近日上內地綜藝節目就此回應網民，並透露Jasper也曾提出想穿裙子。

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應采兒近日參與內地育兒真人騷《爸爸當家2》，最近一集討論到「如果兒子想嘗試穿裙子，但是在學校被同學指指點點，爸爸媽媽會怎麼應對」的話題，應采兒透露大仔Jasper曾經提出想穿裙子，她不但沒有反對，還很開放讓兒子去嘗試穿，以滿足他的好奇心，並在過程中講解兩性分別。

我會告訴他，這是女孩子穿的，可是嘗試我覺得沒有關係。

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會讓兒子繼續留長髮

其後她提到因為細仔Hoho留長髮，令不少網民以為他是女孩，更質疑她「把兒子當女兒養」，令她大惑不解：「我心想他也沒有穿裙子啊，他的身體、造型完全是男生，只是他的頭髮比較長。」

應采兒最近分享一家四口下水禮的全家福。（微博圖片）

她強調細仔是男孩，其長髮是自然卷。她又呼籲網民不必太激動，既然女生都可以留長髮、短髮造型，男生當然也可以。「我會繼續讓他留長頭髮，然後給大家看一個長頭髮的男孩子，也可以是一個很正常的男孩子。」

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應采兒的言論其後獲網民讚揚是一位開明媽媽，認為她說得有道理，髮型沒有分性別，自己喜歡就好。

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責任編輯︰王明芳

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