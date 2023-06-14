【好爸爸】小五女生體重達130磅 暖心爸爸陪女兒跑步200餘天減肥增自信

▲ 11歲小五女生體重逾130磅，爸爸不忍女兒胖不去，於是陪她跑步二百多天減肥。

肥胖會令人自卑，更會影響健康！廣西一名暖心爸爸帶130磅偏肥女兒跑步減肥，200餘天成功減去20多磅，媽媽拍攝了整個過程作紀錄，女兒減磅後明顯判若兩人，變得有自信，獲大批網民留言讚好，「陪伴就是最好的教育！」

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綜合內媒報道，廣西一位爸爸因眼見女兒體重天天增加，不滿她整天沒精打采，睡意濃濃，於是決定身體力行帶女兒去跑步鍛鍊。剛開始的時候，女兒還叫苦連天，說太難了，不停說要放棄，但在爸爸的鼓勵下，還是堅持跑了200餘天。

女兒由想放棄到堅持跑下去，狀態變得越來越好，不僅體重輕了，如今做甚麼事都很有信心、充滿活力，跟以往完全不同，

我變得更加自信，每次跑完的都覺得超越了自我！

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11歲女孩就讀5年級，原先體重逾130磅，偏肥比較自卑、不愛學習。爸爸陪跑的68天瘦了約20磅，陪跑的102天暴瘦了約23磅。不過因新年時，美食當前，反彈了幾磅，之後爸爸繼續鼓勵並陪伴女兒跑步，媽媽負責攝影作紀錄，從拍下的影像可見，女兒笑容上看到了幸福。

影片曝光後，大批網民激讚該名爸爸，「陪伴是最好的教育」、「要以身作則，要想盡辦法，不能問一句就算了」、「這個爸爸很厲害，女兒能堅持下來也是棒棒噠」，也有網民大讚該女孩明顯不同，「明顯感覺，這個孩子變自信了，這是好事。」、「精神面貌都不一樣了」。

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責任編輯︰王明芳