  • 29°C
香港時間 : 2023614日 (週三) 12:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好爸爸】小五女生體重達130磅 暖心爸爸陪女兒跑步200餘天減肥增自信

親子 12:09 2023/06/14

分享：

分享：

熱門 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

11歲小五女生體重逾130磅，爸爸不忍女兒胖不去，於是陪她跑步二百多天減肥。

肥胖會令人自卑，更會影響健康！廣西一名暖心爸爸帶130磅偏肥女兒跑步減肥，200餘天成功減去20多磅，媽媽拍攝了整個過程作紀錄，女兒減磅後明顯判若兩人，變得有自信，獲大批網民留言讚好，「陪伴就是最好的教育！」

最新影片推介：

童學園
【童學園】識別壞人提防被拐帶襲擊　以色列自衛術學逃脫制伏自我保護

綜合內媒報道，廣西一位爸爸因眼見女兒體重天天增加，不滿她整天沒精打采，睡意濃濃，於是決定身體力行帶女兒去跑步鍛鍊。剛開始的時候，女兒還叫苦連天，說太難了，不停說要放棄，但在爸爸的鼓勵下，還是堅持跑了200餘天。

女兒由想放棄到堅持跑下去，狀態變得越來越好，不僅體重輕了，如今做甚麼事都很有信心、充滿活力，跟以往完全不同，

我變得更加自信，每次跑完的都覺得超越了自我！

    點擊圖片放大
    +8
    +7

11歲女孩就讀5年級，原先體重逾130磅，偏肥比較自卑、不愛學習。爸爸陪跑的68天瘦了約20磅，陪跑的102天暴瘦了約23磅。不過因新年時，美食當前，反彈了幾磅，之後爸爸繼續鼓勵並陪伴女兒跑步，媽媽負責攝影作紀錄，從拍下的影像可見，女兒笑容上看到了幸福。

影片曝光後，大批網民激讚該名爸爸，「陪伴是最好的教育」、「要以身作則，要想盡辦法，不能問一句就算了」、「這個爸爸很厲害，女兒能堅持下來也是棒棒噠」，也有網民大讚該女孩明顯不同，「明顯感覺，這個孩子變自信了，這是好事。」、「精神面貌都不一樣了」。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【好爸爸】太太產後有輕微抑鬱易哭 爸爸日頭返工夜晚凑仔：再累也值得
18:33 2022/12/29
【好爸爸】太太產後有輕微抑鬱易哭 爸爸日頭返工夜晚凑仔：再累也值得
【好爸爸】兒子患血癌法律系爸爸半途出家研醫　成功救子寫下論文揚威四海
13:47 2023/01/29
【好爸爸】兒子患血癌法律系爸爸半途出家研醫　成功救子寫下論文揚威四海
【好爸爸】年輕港爸單拖孭BB揹湊仔袋　內地女大讚︰香港男人這麼可愛
11:56 2023/05/22
【好爸爸】年輕港爸單拖孭BB揹湊仔袋　內地女大讚︰香港男人這麼可愛

你可能感興趣

【好爸爸】太太產後有輕微抑鬱易哭 爸爸日頭返工夜晚凑仔：再累也值得
18:33 2022/12/29
【好爸爸】太太產後有輕微抑鬱易哭 爸爸日頭返工夜晚凑仔：再累也值得
【好爸爸】兒子患血癌法律系爸爸半途出家研醫　成功救子寫下論文揚威四海
13:47 2023/01/29
【好爸爸】兒子患血癌法律系爸爸半途出家研醫　成功救子寫下論文揚威四海
【好爸爸】年輕港爸單拖孭BB揹湊仔袋　內地女大讚︰香港男人這麼可愛
11:56 2023/05/22
【好爸爸】年輕港爸單拖孭BB揹湊仔袋　內地女大讚︰香港男人這麼可愛
網絡熱話 兒童健康 家庭教育 肥胖 跑步 父親節

最高瀏覽

【生命鬥士】移民港媽患乳腺癌4期擴散全身　夫辭職陪伴照顧幼兒盼眾籌度難關
11:04 2023/06/11
【生命鬥士】移民港媽患乳腺癌4期擴散全身　夫辭職陪伴照顧幼兒盼眾籌度難關
【夏蕙BB】澄清「16歲黃夏蕙」網照為已故閨蜜　夏蕙姨年輕時似混血兒不乏追求者
12:17 2023/06/13
【夏蕙BB】澄清「16歲黃夏蕙」網照為已故閨蜜　夏蕙姨年輕時似混血兒不乏追求者
【媽媽辛酸】開刀誕女被切斷神經無法抬腿半年　林心如自爆一原因坐月失去尊嚴
16:42 2023/06/13
【媽媽辛酸】開刀誕女被切斷神經無法抬腿半年　林心如自爆一原因坐月失去尊嚴