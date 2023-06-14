【欠薪罷工】工人「天瀧」樓盤外罷工討薪　積金局指未有收到相關投訴個案

▲ 啟德「天瀧」樓盤外判承建商被爆欠薪 工人地盤外罷工拉橫幅追討

啟德承豐道22號興建中的豪宅「天瀧」 （The Knightsbridge）地盤，有工人聲稱被拖欠薪金。

今日（14日）早上9時許，約10名工友到地盤外拉起橫額抗議，聲稱他們約30名負責泥水及雲石工程的工人，自今年2月起遭外判承建商拖欠薪金，至今已5個月，涉及金額200多萬元。

工人批評涉事地盤屬「天價樓盤」，外判承建商卻拖欠工人薪金，要求「還我血汗錢」。發起人Tina要求外判承建商向工友支薪，否則今日的行動會繼續。希望獲外判商回應，再決定行動是否升級。

積金局回應指，據初步調查顯示，報道提及的外判承建商 ， 包括裕民建築有限公司 、 京滙國際工程有限公司及堡栢工程有限公司 ， 均沒有發現有拖欠強積金供款的情況。亦未有收到相關投訴個案，香港建造業總工會亦未有收到相關求助個案。積金局強調，根據強積金法例，僱主必須準時為每名年滿18歲至64歲的僱員（包括受僱期不少於60日的全職或兼職僱員）登記加入強積金計劃，並依法定期做出供款，即使是建造業臨時僱員，僱主也需為其做出強積金安排。並呼籲有關員工若懷疑出現強積金供款情況需協助，則應立即與積金局聯絡。

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記者：解青羽