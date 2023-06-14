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【女神愛黃鴨】林明禎浴袍Look與橡皮鴨泡浴　昂坪360追鴨瘋狂打卡

休閒消費 12:25 2023/06/14

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熱門 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

大馬女神現身昂坪360，與橡皮鴨瘋狂打卡。(圖片由品牌提供)

近日橡皮鴨成為香港焦點，大馬女神林明禎以一身浴袍打扮現身昂坪360，和幾千隻鴨仔打卡。

十年前我仲未嚟到香港，所以呢日係第一次睇鴨仔，聽到有幾千隻橡皮鴨喺呢度，所以好開心有機會嚟到昂坪360『打卡』。

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「泡泡浴主題纜車」。(圖片由品牌提供)

原來今次是明禎第二次與昂坪360合作，當日除了「追鴨」打卡外，更有機會和橡皮鴨沖泡泡浴：「呢對橡皮鴨陪咗我成日啦，去咗唔同嘅地方打卡，仲帶咗佢地搭主題纜車同係大浴缸浸浴，成個浴缸都係鴨仔，成功幫佢地搵翻啲『朋友』。我覺得好開心可以再嚟呢度工作，好似返咗去好親切嘅地方，今次天氣好好，原來呢度四季嘅風景都不一樣，見到大佛真係好靚。」

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明禎又表示平時好需要「Me Time」，更指流汗才有舒壓感覺：「平時早起我一定會做瑜珈，出晒成身汗就去浸泡泡浴，呢個係我解壓嘅最好方法！其實我屋企唔係好多『公仔』，但廚房嘅用具就係橡皮鴨，每次入廚都有好溫馨嘅感覺。我好想帶橡皮鴨返去馬來西亞，送比我屋企人，猶其係我嘅姪女，我諗佢地都應該會超級鍾意。」

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責任編緝：張懿慧

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