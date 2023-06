▲ 《閃》電戲中就以「時間悖論」為概念,回到過去(8、90年代出現)的蝙蝠俠,咁筆者亦一次過檢閱相關超級英雄角色真實,過去十年、廿年嘅演變,只可以講句劇照唔講大話。

《閃電俠》今個星期上映,外媒反應一致向好大讚此片,筆者不劇透,不過大可將《閃》歸類為Marvel《奇異博士2 失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)同《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)嘅DC Comics版。據知DC漫畫第一次出現多元宇宙的橋段,是在1953年5月的事……

而直到1961年9月《閃電俠》漫畫作者Gardner Fox就諗到一個辦法,將唔同宇宙嘅超級英雄都存在,只係活喺唔同宇宙,以致一直未過,而「閃電俠」高速喪跑能力,所製造的振動頻率相同,所以能夠同其他宇宙接軌。而《閃》電戲中就以「時間悖論」為概念,回到過去(8、90年代出現)的蝙蝠俠,咁筆者亦一次過檢閱相關超級英雄角色真實,過去十年、廿年嘅演變,只可以講句劇照唔講大話。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

記者:黃鑑江