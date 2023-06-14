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【名校收生】入學試近滿分遭6頂尖大學拒收　美國18歲華裔學霸入稟控不公

教育 13:36 2023/06/14

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美國一名18歲華裔學霸入學試近滿分，卻遭6間頂尖大學拒收。

世界頂尖學府收生要求高，學生想順利入讀絕不容易。美國一名18歲華裔尖子SAT（大學入學試）取得近滿分佳績，可是他得不到6間著名大學的取錄，早前他入稟法院控訴學校對華裔學生的不公平。

據美國《霍士新聞》報道，該名華裔男生Jon Wang來自佛羅里達州，他在SAT獲得1590分，只差10分就取得1600分滿分，而且數學部分更獲得滿分。Jon在高中GPA高達4.65，大部分人都認為他是頂尖大學的熱門人選。

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亞裔美國人獲哈佛取錄機率低

可是事實並非如此，他申請了6間著名大學，包括普林斯頓大學（Princeton University）、哈佛大學（Harvard University）、麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）、加州理工學院（California Institute of Technology）、加州大學伯克利分校（University of California, Berkeley）和卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University），但他全被拒諸門外。

在申請大學的過程中，他曾與朋友和學校輔導員交談，他們都告訴他，「要進去很難，尤其是作為一個亞裔美國人。」最終他入讀了位於亞特蘭大的佐治亞理工學院（Georgia Institute of Technology），專門攻讀工程學和其他STEM學位。

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Jon將他的考試成績，交給學生支持公平招生組織（Students for Fair Admissions）去運算分析，得出作為亞裔美國人有20%機率獲哈佛取錄，而非裔美國人獲取錄的機率則高達95%。

歸咎「平權措施」歧視亞裔

美國有院校推行種族「平權措施」（affirmative action），協助弱勢族群升學，如非裔美國人、西班牙裔、美洲原住民，有批評指措施影響亞裔美國人和白人的權益。Jon參與集體訴訟，向哈佛大學及北卡羅來納大學（University of North Carolina）提出控訴。他是原告人之一，尋求終止「平權措施」，認為措施歧視表現出色的亞裔。

他曾害怕會在社交媒體上遭到強烈反對，但他認為自己正為非常重要的問題而戰。「10年或20年後回顧過去，如果我沒有這樣做（說出來），我會為自己感到難過。」

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責任編輯︰王明芳

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