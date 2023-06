【名校收生】入學試近滿分遭6頂尖大學拒收　美國18歲華裔學霸入稟控不公

▲ 美國一名18歲華裔學霸入學試近滿分,卻遭6間頂尖大學拒收。

世界頂尖學府收生要求高,學生想順利入讀絕不容易。美國一名18歲華裔尖子SAT(大學入學試)取得近滿分佳績,可是他得不到6間著名大學的取錄,早前他入稟法院控訴學校對華裔學生的不公平。

據美國《霍士新聞》報道,該名華裔男生Jon Wang來自佛羅里達州,他在SAT獲得1590分,只差10分就取得1600分滿分,而且數學部分更獲得滿分。Jon在高中GPA高達4.65,大部分人都認為他是頂尖大學的熱門人選。

亞裔美國人獲哈佛取錄機率低

可是事實並非如此,他申請了6間著名大學,包括普林斯頓大學(Princeton University)、哈佛大學(Harvard University)、麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology)、加州理工學院(California Institute of Technology)、加州大學伯克利分校(University of California, Berkeley)和卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon University),但他全被拒諸門外。

在申請大學的過程中,他曾與朋友和學校輔導員交談,他們都告訴他,「要進去很難,尤其是作為一個亞裔美國人。」最終他入讀了位於亞特蘭大的佐治亞理工學院(Georgia Institute of Technology),專門攻讀工程學和其他STEM學位。

Jon將他的考試成績,交給學生支持公平招生組織(Students for Fair Admissions)去運算分析,得出作為亞裔美國人有20%機率獲哈佛取錄,而非裔美國人獲取錄的機率則高達95%。

歸咎「平權措施」歧視亞裔

美國有院校推行種族「平權措施」(affirmative action),協助弱勢族群升學,如非裔美國人、西班牙裔、美洲原住民,有批評指措施影響亞裔美國人和白人的權益。Jon參與集體訴訟,向哈佛大學及北卡羅來納大學(University of North Carolina)提出控訴。他是原告人之一,尋求終止「平權措施」,認為措施歧視表現出色的亞裔。

他曾害怕會在社交媒體上遭到強烈反對,但他認為自己正為非常重要的問題而戰。「10年或20年後回顧過去,如果我沒有這樣做(說出來),我會為自己感到難過。」

