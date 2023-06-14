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【香港小姐2023】北方佳麗首輪面試惹「咖哩雞」疑雲　江蘇網紅不懂廣東話拍片回應抨擊

娛樂 12:57 2023/06/14

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參選今屆港姐首輪面試的北方佳麗王怡然（Lynn）因不懂廣東話而被抨擊。

由TVB舉辦的《2023香港小姐競選》首輪面試日前於將軍澳電視城舉行，今年有不少來自各地的北方佳麗遠道而來參選，與一眾港女力爭港姐后座。

來自江蘇的網紅王怡然（Lynn）穿上黑色Low-cut短裙前來面試，王怡然被指心口有「咖哩雞」，加上她不懂得說廣東話，因而引起網民討論。

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江蘇佳麗不懂廣東話

21歲的王怡然於首輪面試當天拖喼到場，面尖尖配金色曲髮造型的她獲網民大讚靚女。

在內地具知名度的王怡然不懂得說廣東話，惹來不少網民評擊。她拍片回應：「代表香港不懂說粵語，我自己也有點心虛，我英文說得也可以，普通話也很流利。我可以向大家保證，所有可以用廣東話回答的問題都會用粵語去回答，雖然有點蹩腳（低劣），但我學得很快。」

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「咖哩雞」疑雲

此外，王怡然於首輪面試當天被指心口出現紅印，位置尷尬。

對於出現「咖哩雞」的疑雲，她於影片中回應：「誰的嘴這麼大？這是我昨天貼的號碼布，我對後面的膠水過敏。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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