  • 29°C
香港時間 : 2023614日 (週三) 12:40
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【粉嶺高球場】城規會續開聆聽會　高球會：球場不走樣國際大賽才不會拱手相讓

社會 12:24 2023/06/14

分享：

分享：

熱門 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

粉嶺高球場。（資料圖片）

城規會今（14日）就粉嶺高球場項目修訂草圖召開第二次聆聽會，香港哥爾夫球會會長郭永亮首個發言，重申很清楚按租約條款，約32公頃的舊球場須在9月交還政府，球會關注及希望爭取的只是不要在其中9公頃土地建屋，因為絕對有很多替代方案，強調此訴求是為香港整體利益及未來，非球會，若不能繼續保留作球場，對香港作為體育盛事之都的軟實力有很大影響，不能忽視。

郭永亮又指，坊間及部分城規會委員不明白球會為何如此堅持要保留9公頃土地作球場，只是源於他們不理解正規高爾夫球運動和比賽的實際操作，未能充分理解球場完整無缺有多重要，會繼續在接下來的公聽會盡力解釋。

他並回應特首李家超昨指若球會有需要舉辦賽事，政府隨時準備將該32公頃土地交予進行比賽，指感謝特首支持香港可以繼續舉行世界級大賽及盛事，球會絕對支持有關策略，但為了能夠再次舉辦大賽，球場必須維持世界級水準及質素，讓香港公開賽及沙特亞美石油團體系列賽等的主辦方有信心，香港舉辦賽事的能力及球場質素均不變，重申只有球場「不走樣」，國際大賽才不會拱手相讓予其他城市。

他表示，舉辦好國際大賽及盛事是必達的使命，希望在球賽順利進行的前提下，全力配合主辦方及政府，務求讓不同賽事成為香港在國際上的新亮點。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰

運動 比賽 粉嶺高球場 高爾夫球 粉嶺 城規會 香港 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【生命鬥士】移民港媽患乳腺癌4期擴散全身　夫辭職陪伴照顧幼兒盼眾籌度難關
11:04 2023/06/11
【生命鬥士】移民港媽患乳腺癌4期擴散全身　夫辭職陪伴照顧幼兒盼眾籌度難關
【夏蕙BB】澄清「16歲黃夏蕙」網照為已故閨蜜　夏蕙姨年輕時似混血兒不乏追求者
12:17 2023/06/13
【夏蕙BB】澄清「16歲黃夏蕙」網照為已故閨蜜　夏蕙姨年輕時似混血兒不乏追求者
【媽媽辛酸】開刀誕女被切斷神經無法抬腿半年　林心如自爆一原因坐月失去尊嚴
16:42 2023/06/13
【媽媽辛酸】開刀誕女被切斷神經無法抬腿半年　林心如自爆一原因坐月失去尊嚴