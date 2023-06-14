【粉嶺高球場】城規會續開聆聽會　高球會：球場不走樣國際大賽才不會拱手相讓

▲ 粉嶺高球場。（資料圖片）

城規會今（14日）就粉嶺高球場項目修訂草圖召開第二次聆聽會，香港哥爾夫球會會長郭永亮首個發言，重申很清楚按租約條款，約32公頃的舊球場須在9月交還政府，球會關注及希望爭取的只是不要在其中9公頃土地建屋，因為絕對有很多替代方案，強調此訴求是為香港整體利益及未來，非球會，若不能繼續保留作球場，對香港作為體育盛事之都的軟實力有很大影響，不能忽視。

郭永亮又指，坊間及部分城規會委員不明白球會為何如此堅持要保留9公頃土地作球場，只是源於他們不理解正規高爾夫球運動和比賽的實際操作，未能充分理解球場完整無缺有多重要，會繼續在接下來的公聽會盡力解釋。

他並回應特首李家超昨指若球會有需要舉辦賽事，政府隨時準備將該32公頃土地交予進行比賽，指感謝特首支持香港可以繼續舉行世界級大賽及盛事，球會絕對支持有關策略，但為了能夠再次舉辦大賽，球場必須維持世界級水準及質素，讓香港公開賽及沙特亞美石油團體系列賽等的主辦方有信心，香港舉辦賽事的能力及球場質素均不變，重申只有球場「不走樣」，國際大賽才不會拱手相讓予其他城市。

他表示，舉辦好國際大賽及盛事是必達的使命，希望在球賽順利進行的前提下，全力配合主辦方及政府，務求讓不同賽事成為香港在國際上的新亮點。

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記者：黃小冰