【國安教育】蔡若蓮：尊重院校自主　劃一國安課程將不利教學效能

▲ 教育局局長蔡若蓮回應立法會議員口頭質詢。（梁偉榮攝）

就各高等院校推動國民及國家安全教育方面，教育局局長蔡若蓮今（14日）於立法會，回覆議員周文港口頭質詢指，憲法、基本法和國安法教育為「大學重要組成部分」，已被列入教資會評審大學3年期規劃的準則，由教資會根據有關準則（如國安教育表現）評審撥款；她又指，尊重院校自主，劃一國安課程將不利教學效能，但需持續評估及調整國安課程及活動；她更稱，教育局並無備存因觸犯國安法被捕及檢控的學生及教職員人數與資料。

蔡若蓮指，各專上院校自2021至2022學年起，已採取一系列措施，將國民及國家安全教育納入學生學習範圍，通過舉辦講座、分享會、論壇及考察等活動，教授相關內容，以履行國安法下的法定責任。她又形容，憲法、基本法和國安法教育為「大學重要組成部分」，因此已被列入教資會評審大學3年期規劃的準則，由教資會根據有關準則（如國安教育表現）完成評審，並向政府提交撥款分配建議；另外又與大學簽署問責協議，強調涵蓋國民和國安教育的全人發展教育方針。

有議員指，部分院校以詩詞歌賦代替國安課程內容，建議政府要求院校設立國安教育及研究的專門部門，蔡若蓮回應表示，尊重院校自主，需考慮不同大學的辦學目標及方針，以及學生的情況及上課形式，故劃一國安課程將不利教學效能；她更指，政府正利用全人發展基金撥款，支持大學進行國安教育，並要求大學定期匯報，持續評估及調整國安課程及活動，若內容不符，會要求糾正。

蔡若蓮亦指，學生及教職員事務屬專上院校自主範疇，院校會按機制確保學生及教職員不會參與違法及損害校譽的行為，而當局並無備存因觸犯國安法被捕及檢控的學生及教職員人數與資料；但她引述保安局資料指，自國安法生效以來（截至本年6月2日），共有252人就涉及涉嫌從事危害國家安全的行為及活動的案件被捕，當中有155人及5間公司被檢控，19人已被定罪或等待判刑。

蔡若蓮更表示，專上院校設學生及教職員紀律政策及機制，並會因應社會最新情況，檢示及更新有關安排，當中包括香港國安法的實施，學生及教職員需要分別遵守院校訂定的學生及教職員守則，不得參與違法及損害校譽的行為；她又指，院校一般會按既定程序、個案性質及嚴重性，交由相關學生或教職員委員會處理，作出跟進，分別包括勒定停學及開除學籍，或終止聘用。

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記者：梁凱婷