【移民英國】移英港媽棄工作全職育兒　無外傭長老支援曾崩潰：我被養慣

▲ 移英港媽全職湊女曾感崩潰，其後反思港人過度依賴外傭的習慣。

香港近年迎來移民潮，過去4年透過BNO簽證移居英國的港人超過14萬。不少在港的職業女性，到了英國都被迫轉為全職媽媽，面對著適應困難。「BBC中文」訪問了兩名移英港媽，在沒有工人姐姐、四大長老支援下，獨力照顧家庭和小孩，從最初崩潰度日，到漸漸適應，並開始享受過去沒有的親子時光。

「BBC中文」近日訪問了在BNO移民潮下，兩名舉家搬到英國的港媽，了解她們的適應問題。29歲的Luby一年前移居英國，她育有兩名女兒，大女3歲，細女在英國出生，剛剛滿月，她產後獨自在家坐月，在沒有陪月、外傭和長輩幫忙下，首次照顧初生嬰。

雖然已是二胎媽媽，但她形容自己是新手，「係10%經驗都冇」，皆因第一胎是有外傭和陪月。在港任職公關營銷的Luby，產假後重投工作，每日只是下班回家照顧女兒一會，就可以回房睡覺，

毫不忌諱地說，我是一個「兼職媽媽」，只負責陪玩。

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盼兩年後重投職場

雖然她不享受全職育兒，奈何英國托兒費用高達每天90鎊（約890港元），Luby被迫放棄事業做家庭主婦。她認為，最辛苦是沒有人輪班，凌晨要餵奶，日間還要照顧兩名孩子，這是最辛苦，「是真的很累」。

她憶述，一年前準備移民時，出於恐懼和緊張，不斷找尋可以把外傭帶去英國的方法，

我那時誇張到，我找遍天下間所有方法，想把工人姐姐帶著一起過來。

她曾想過在英國找一份兩、三萬港元的工作，然後將整筆收入給外傭，讓她跟過來，「工人把我養慣了，令我現在才真的成為一個媽媽」。

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Luby坦言，很想重投職場，她認為無法工作會令她比同齡的移英港人融入得慢。她希望上班可以接觸社會、認識朋友。她不認為工作和育兒是兩難抉擇，當女兒到某個年齡，例如一兩年後去托兒所和上學，她就可以去上班。而女兒可在英國生活和讀書，有個自由的環境，這是她的取捨。

「有咁耐風流有咁耐折墮」很適合形容我，但你問我後不後悔，我不後悔。

反思港人過度依賴外傭

另一位港媽是34歲的Effie，她亦育有兩名分別7歲和3歲的女兒。任職音樂老師的她，在港時每日教6至8名學生，是家庭的重要收入來源之一，現時被迫改變重心，只能每周教5、6名學生，收入大減。

她表示，香港太方便，沒有外傭就打給母親，即使母親沒空，也可以拜託鄰居幫忙看管孩子2、3小時。惟初到英國時，因為沒有外傭，Efiie首次因帶小孩而情緒崩潰，「湊女湊到喊」，例如送大女去興趣班，往往因為細女拖拖拉拉而遲到，把大女放下後就要趕住帶細女去買餸。

不過，捱過最初的日子後，她開始體會到英國生活的美好，多了時間陪伴女兒，她形容是「贖罪」，追回失去的親子時光。這也讓她反思，以往在香港扭曲的生活，以及港人過度依賴外傭的習慣。

為甚麼要多賺錢，因為我要請工人姐姐，我愈賺得多錢，就愈少時間陪小朋友。

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自言以往是虎媽的Effie，來到英國後凡事親力親為，變相不能再對女兒太苛刻，親子關係反而改善。而且以前在香港當媽媽始終有心虛的感覺，她的付出好像只有自己知道，例如她一邊工作一邊泵母乳，但外人卻只看到是外傭餵BB，媽媽像是沒有參與過，

現在辛苦大家是看得到，媽媽的功勞不會被抹殺。

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責任編輯︰王明芳