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【好睡好起】周嘉洛公開「快速叉電」大法　伍詠薇+霍啟剛先後闖睡眠實驗室

娛樂 13:00 2023/06/14

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熱門 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

《好睡好起》第七集的主題是「『睡』星」。

由方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的節目《好睡好起》，本周四（6月15日）播出的第七集主題是「『睡』星」，並邀得藝人周嘉洛、伍詠薇、立法會前議員黃定光及政界名人「公職王」霍啟剛在鏡頭前公開「睡眠世界」。

【好睡好起】李璨琛愈住愈大家居曝光　怪自己夜瞓影響女兒李元元作息

周嘉洛分享「快速叉電」大法

憑《痞子殿下》「紀威」成為歷屆最年輕「最受歡迎電視男角色」的周嘉洛，由於劇接劇休息時間甚少，為深入了解周嘉洛如何在極緊密的行程下保持驚人電力，三位主持方東昇、黃曉瑩及李曉欣貼身直擊周嘉洛其中一日的工作，周嘉洛還大方分享獨門「快速叉電」大法。

經過14小時工作，周嘉洛收工時仍能維持高電量狀態，更為同樣通宵工作的方東昇團隊打氣。

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周嘉洛：都會強制性熄機

談到被譽為電視城「頂級電兔」，周嘉洛笑言也有輸給周公的時候：「都會強制性熄機，試過喺拍緊我、我畀緊對白嘅時候瞓著咗。嗰時嘅情景就係我一擘大眼，見到啲crew全部望住我定咗喺度唔知做咩，因為我唔知我自己瞓著咗，我以為我眨咗眼架啫。」他更笑言在自己的世界裏，「瞓覺」等同「興趣」。

鏡頭前周嘉洛一派從容，對答如流，但當三名主持突然要求他讀出一段「感言」時，周嘉洛竟讀到扁晒嘴，到底所謂何事？

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伍詠薇花長時間搶救睡眠質素

同樣因為拍劇積下大量睡眠債的伍詠薇（伍姑娘），揚言搏殺後花了十多年搶救「睡眠質素」，席間她大方分享各樣睡眠問題及搶救大法，更首度走進睡眠實驗室接受測試，了解自身睡眠質素。

伍姑娘貫徹敢言本色謂：「人生咩都要試吓嘅我覺得。」

同樣勇闖睡眠實驗室的還有「公職王」霍啟剛，他雖然公務繁忙，行程一個接一個，但仍盡量日睡七小時，他又有哪些睡眠煩惱呢？

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撰文 : TOPick柴犬出動

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