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【打擊洗黑錢】海關偵破歷來最大航空旅客協助洗黑錢案　涉及7.2億港幣

社會 12:38 2023/06/14

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海關偵破歷來最大航空旅客協助洗黑錢案，涉及7.2億港幣。（曾秋文攝）

海關偵破歷來最大一宗涉及航空旅客協助清洗黑錢案，行動中拘捕23名本地男子(25-47歲)，當中包括2名主腦。涉及9100萬美元，折合約7.2億港元。

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海關有組織罪案調查科第一組指揮官黃貞富表示，本年初海關留意到有一班可疑人士頻繁從外地返港，在香港國際機場向海關申報入境時有攜帶巨額美元現金，金額每次動輒逾100萬美元，並聲稱代表2間土耳其經營鑽石及珠寶貿易公司運送美鈔。

海關調查後發現一個由2名男子操控的集團，經常安排共11名本地人士多次乘搭國際航班往返香港和土耳其伊斯坦堡，抵港後即申報攜帶巨額現金入境，每次由130萬美元至530萬美元不等，通常二人同行，每次都帶極小的個人行李，但會將大量包裝好的現金放在背囊和行李箱。

人員發現集團租用尖沙咀一單位進行清洗黑錢活動，5月25日凌晨海關到上址搜查時，在單位拘捕3名集團成員，檢獲他們剛從機場攜帶的534萬美鈔，並在單位內檢獲大量空置行李喼、背囊、數鈔機及大量文件等。

海關表示集團利用數千至數萬元的酬勞招攬成員攜帶美鈔來港，被捕人士報稱無業、文員、保險經紀及零售等。海關正調查美金的最終流向並向海外執法機構尋求協助調查，行動仍然繼續，不排除稍後有更多人被捕。

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記者：曾秋文

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