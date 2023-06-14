【周遊關西】周奕瑋第二集挑戰日本最長巴士綫　浸戶外露天溫泉+玩人力過河吊車野猿【內附地址】

▲ 周奕瑋第二集會挑戰日本最長巴士線。

TVB日本通周奕瑋（Jarvis）的全新一輯日本旅遊節目《周遊關西》，昨晚（6月13日）播出第二集。Jarvis今集就挑戰全日本最長巴士綫，全長167公里，兼及有167站，車程足足6.5小時。

▲ 日本最長巴士線八木新宮特急巴士（TVB提供）

Jarvis以巴士線設計了一個行程，朝早5時多便由和歌山新宮出發，乘302八木新宮特急巴士抵達十津川溫泉，再等世界遺產預約巴士（玉置山線）到玉置神社。

遊覽玉置神社本宮後，再乘同一架巴士到昴の鄉，玩人力過河吊車野猿。隨後再乘301八木新宮特急巴士（往新宮站方向）到川湯溫泉。全條巴士線是由和歌山出發，途中經奈良再折返，一日內去盡3大景點。

以下就是由他第二集精選的好玩有趣秘點︰

(1) 16種牛燒肉階梯

去日本當然要歎燒肉，Jarvis這次選了和歌山的「焼肉 カロッソ」，品嘗一客有齊16款和牛品種及部位的燒肉套餐，當中包括當地出名的熊野牛！Jarvis說是點赤身部位，但肉質油花豐腴，CP值極高兼抵食，絕對會滿足食肉獸的「肉望」。

焼肉 カロッソ（Carosso）

地址：和歌山縣和歌山市中之島510-41

網址︰www.instagram.com/yakinikucarosso

定休日︰星期三

(2) 日本最強靈氣神社︰玉置神社

Jarvis晨早5時多便出發，挑戰日本最長巴士線，兼且要去號稱全日本靈氣最強的玉置神社。這神社亦稱為日本最難去的神社，有「不被召喚的話，無法到達」的說法，Jarvis說試過有遊客的巴士中途拋錨及道路有山泥傾瀉要中途截返，與神社緣慳一面。

玉置神社建於西元前37年，是崇神天皇時代為了擊退魔鬼而建的。2004年更被聯合國教科文組織列為世界遺產，以及被列為「紀伊山的聖地和參拜之路」，該處大霧瀰漫亦令人恍如置身仙境。

玉置神社

地址︰奈良県吉野郡十津川村玉置川

網址︰http://tamakijinja.or.jp/

下車站︰玉置神社前（假日限定世界遺產預約巴士（玉置山線））

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(3) 人力過河吊車︰野猿

第三站Jarvis來到昴之鄉，體驗全日本只得兩架的人力過河吊車「野猿」。這架人力車需要靠全人手拉動過河，甚考體力。起初Jarvis以為好簡單，但後來拉到身水身汗，更笑言︰「覺得自己係『野猿辛之助』，係辛苦個辛！玩完冇咗半條命，但係好好玩。」

野猿

地址︰奈良県吉野郡十津川村平谷909-4

下車站︰ホテル昴/昴の郷

▲ 日本罕有的河原露天風呂（周奕瑋Facebook圖片）

(4) 河原露天風呂

川湯溫泉有許多溫泉旅館，但在浸正宗的旅館溫泉前，Jarvis先挑戰用鏟自掘露天溫泉，名副其實是自己溫泉自己掘。遊客可於每年11月至3日試掘這自助溫泉，絕對是傳統地道體驗，但注意需穿著衣服浸。

地址︰和歌山県田辺市本宮町川湯

下車站︰川湯溫泉

(5) 河原露天風呂旅館︰山水館 川湯みどりや

至於傳統的溫泉旅館，Jarvis就選了山水館 川湯みどりや，因這裡有一個可邊睇河景邊浸的露天風呂，寧舍寫意。但這露天風呂是男女混浴，必須穿著旅館提供的溫泉浴衣方可使用。

山水館 川湯みどりや

地址︰和歌山県田辺市本宮町川湯13

網址︰www.kawayu-midoriya.jp

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(6) 免費編織博物館

和歌山的編織博物館Fusion Museum，是個免費入場的博物館。Jarvis除了親自設計了有自己名字的cushion套外，最過癮是要親力親為，踩單車令機器運作，織出製成品。雖然再次身水身汗，但幾百円便可帶走自家設計及DIY的織物手信，非常好玩。

フュージョン ミュージアム (Fusion Museum)

地址︰和歌山縣和歌山市本町2-1 3/F

網址︰www.shimaseiki.co.jp/company/other/fusion_museum

(7) 新派型格菜檔八百屋

最後一站，Jarvis帶大家到當地的型格菜檔BIRDCALL FIELD遊遊。這架有型的露營車內，有當地附近農民出產的新鮮蔬果，老闆為了凝聚附近居民到店內，更將半架車化身為cafe及甜品店，更有戶外露天位置，可歎夢幻果撻及打卡。

BIRDCALL FIELD

地址︰和歌山縣紀の川市古和田499-1

網址︰https://www.instagram.com/birdcall_field/

定休日：星期一

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記者︰黃依情