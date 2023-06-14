【好人好事】暖心老師代付的士費送中暑伯伯回家　女兒急尋人還款親自道謝

▲ 暖心老師幫助中暑伯伯及代付的士車資，好人好事獲網友大讚。

好多人都話港人冷漠，但其實還有很多好人好事！一位伯伯在坑口站附近的明德商場疑因中暑而覺得心口痛、頭暈，便坐在地上稍作休息，一位好心的女士上前幫忙，給了伯伯$100送他上的士回家，伯伯平安到家後，將事件轉述給女兒聽，女兒隨即在網上發帖尋人，幾經轉折下才得知女士應該是坑口某學校的教職員，希望可以找到她並親自多謝該位女士及將錢還給她。

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事發在數日前，一位伯伯在坑口明德商場飲完茶後，回家途經屋邨迴旋處時，突然心口痛、頭暈，於是便坐在地下稍作休息。一位好心的女士經過上前關心，問伯伯是否需要叫救護車或幫忙聯絡家人，而伯伯上月遺失了銀包、身份證同傷殘人士八達通，可能溝通有誤，好心女士以為伯伯身上無錢，遂給他100元及幫忙截的士，叫司機送伯伯回家

伯伯女兒網上尋人

伯伯的女兒在Facebook群組「將軍澳主場」發文，將事件經過再講一次，後來得知好心女士姓嚴，遂發帖表示「言小姐？炎小姐？嚴小姐？我好想親自多謝你！好想當面還返$100俾你，好人一生平安，多謝你！爸爸話嗰時你扶佢起身，仲問佢可唔可以行幾步路，又話可以入去佢間學校大堂坐住休息一下，等個女嚟接走。但爸爸實在唔舒服，佢話同你講想返屋企……而你亦用咗最快可以幫爸爸嘅方法截車，我聽到爸爸返嚟同我講，我好感動，好多謝你咁幫我爸爸！你俾我睇到香港仲有好多大善心、有愛心嘅人！」

後來，有網民留言指，附近的學校有一位姓嚴的老師，希望可以幫到伯伯女兒尋人。而網民都留言話:「好鍾意睇呢啲好人好事。 Thanks for sharing. 不過 心口痛可大可小 ，最好睇吓醫生。」、「或者可以寫封信去學校表揚位老師/職員。先打電話去學校打聽下 當日係邊位，有大概姓氏應唔難搵。」、「讚美同多謝都好重要， 見到呢啲post個人都好正能量」。

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責任編輯︰王明芳