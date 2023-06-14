【昔日男神】陳冠希低調回港帶女兒影黃鴨　Edison巧遇陳小春勾起網民回憶

▲ 陳冠希低調返香港！

近年於美國生活的陳冠希（Edison）專注家庭生活，不時於IG分享妻女的合照，昔日的情場浪子變為暖爸。

原來Edison近日跟妻女返港，Edison更帶著女兒跟黃色巨型橡皮鴨「打卡」，被網民捕獲的他被讚成功回春！

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Edison表現親切被讚

有網友前日（6月12）於微博分享跟Edison的合照，照片中，Edison身穿藍底花恤襯上休閒褲，只見他雙手插袋，跟兩位網民於橡皮鴨前合照。

網民留言大讚Edison態度親民，當要求合照時更爽快答應，另外皮膚白雪雪的Edison精神不俗，曾經被批老態盡現的他似乎成功回春，難怪網友留言：「陳冠希依然好靚，變年輕了。」

至於Edison於IG分享女兒的照片，只見其寶貝女Alaia樣子可愛，跟其太太秦舒培如同餅印一樣。另外本周日便是父親節，未知Edison會否留港慶祝父親節呢！

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《頭文字D》拍檔相遇

另一邊廂，有網友於街頭拍得Edison巧遇正在拍戲的陳小春，從片段所見，只見Edison跟小春閒聊了一會，之後Edison拍一拍小春的肩膀便離去。

Edison跟陳小春曾合作拍攝電影《頭文字D》，戲中陳冠希飾演「高橋涼介」，而小春即演帝王隊的隊長「須藤京一」，今次二人於街頭相遇，令不少網民勾起回憶！

▲ 初出道的陳冠希！

【昔日男神】41歲陳冠希返港與李璨琛父女敍舊 回顧Edison由浪子成暖爸之路

初出道的Edison被封為「零死角男神」，直至2008年，Edison因「淫照事件」宣布無限期退出香港娛樂圈，其後赴美國定居及發展。

近年，44歲的Edison於社交平台素顔開Live時，被詬病外表蒼老，青春一去不復返；魚尾紋、眼袋、鬚根盡顯，被嘲似大叔。

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