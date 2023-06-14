【新手爸媽】世衛︰每6對夫婦有1對不孕　心理學家教紓緩女性人工受孕2大壓力

▲ 不少女性經歷人工受孕時，會面對2大心理壓力。

由於我的工作會接觸到不少渴望誕育下一代、卻因不育而需要輔助生育的準父母，對於他們在求孕過程中的掙扎、困惑和壓力，都有相當的了解。事實上，不育的情況在香港是十分普遍的，每六對夫婦便有一對遇上不育問題，而人工受孕或試管嬰兒便是輔助生育的常見選擇之一。不過，這些療程過程繁複，往往為雙方生理及心理帶來不少挑戰。除了治療期間身體上的不適，不孕所帶來的壓力及焦慮、治療後未能受孕的情緒困擾、流產所帶來的哀傷、以及婚姻及家庭關係問題等都不容忽視。

以下我梳理了兩大心理壓力來源，並提出舒緩建議，大家可以參考。

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一、來自身體的不適

不論是人工受孕或試管嬰兒，主要的治療程序均發生於女士身上，如施打排卵針、破卵針、取卵及胚胎移植（俗稱「放胎」）後所造成的副作用及身體不適等等，都會讓女士在肉體上承受巨大不適，造成相當的壓力。

由於男士無法親身體會箇中的辛苦，或誤以為自己幫不上忙，很容易忽略伴侶的身體狀況和心情起伏。研究顯示，在眾多成功懷孕的個案之中，來自伴侶的扶持，是十分重要的成功因素。故在此我鼓勵男士要多向女士表達關懷，讓她明白即使承受肉體煎熬的是她，然而這段求孕之旅，你會牽著她的手，二人一同走向同一方向。

二、對成敗的焦慮

由於成功機會因人而異，輔助生育治療很多時並非一次就定會成功。不少夫婦在放胎後、驗孕前的時間均十分焦慮，因為如未能懷孕，又再需要經歷治療；加上療程費用不菲，當期待落空時，更令他們內心充滿痛苦。

對生育輔助有正確的認識和期望，是十分重要的一環。即使求孕心切，但現實中大家都需要接受，即使付出多少，仍不能確保能夠懷孕。尤其到了 40 歲後，人工受孕與試管嬰兒的成功率只有 30 歲時的一半。所以我希望提醒大家，切勿將療程的不順，歸咎於自己身上。

在我輔導過的眾多個案之中，不少夫婦在求孕路上嚐盡辛酸，而在傳統文化影響之下，女性特別受困擾——似乎自身的價值就只在於能否成功懷孕。事實上絕非如此，無論您在求孕過程中的哪一個階段，我希望您知道自己並不孤單。我慶幸能以自己的專業陪伴大家走出桎梏，重拾健康的身心。

原題為《女性人工受孕，承受巨大心理壓力，如何得以舒緩？》

作者介紹︰心理學家藍穎嘉Janice畢業於澳洲悉尼大學心理學及社會學系，擁有墨爾本蒙納殊大學心理輔導學碩士學位，取得英國遊戲及兒童心理治療學院「遊戲及創意藝術治療」深造證書、牛津大學正念中心「正念認知療法」證書。她是香港首位認證母職教練，亦是產後支持國際協會(PSI)認證之孕產婦心理健康專業人員，以及英國註冊遊戲治療執行師，經常接受電視、電台、報章訪問，及受邀於學校講座分享。www.sheandcotherapy.com

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