張天穎新歌復刻Y2K少女情懷　小薯茄麗英仗義合唱拍MV

▲ Jaime和麗英合作。

去年Jaime張天穎自組工作室,以獨立歌手身分推出首支單曲《fallen 4 u》出道。之後推出了《no money no honey》及《ok sure》、《1 step at a time》,是新一代的唱作人。Jaime今日推出最新歌曲《pick up your phone》,繼續擔任作曲、編曲及監製。

為求突破,邀請了麗英@小薯茄為新歌featuring、鍾說填詞,楊振邦共同監製新歌。

「之前有睇小薯茄,覺得麗英係一個好搞笑、好可愛嘅人,上年出第二首歌嘅時候,其實係諗住出《pick up your phone》先,不過,錄完、編完同埋mix完後,一直都覺得爭咁啲嘢,直到聽歌聽到麗英嘅《FreeRider》,覺得佢好啱唱呢首歌,所以就膽粗粗去問佢,問佢想唔想試吓一齊玩。」麗英爽快便答應featuring。

日前,Jaime與麗英為《pick up your phone》拍攝MV,Jaime笑言拍攝發生的所有事都是趣事:「由我哋着住Y2K顏色、好鮮艷嘅衫遊走香港每個角落,好多人都用奇異嘅眼光望住我哋!有少少尷尬,不過同麗英一齊好開心、好enjoy!好似活喺自己嘅世界入面!」

全日遊走香港不同的角落,是有點辛苦,但卻很難忘,「有一par係去影貼紙相,見番中學時代貼紙相機,差唔多10年冇影,充滿我的少女時代回憶!」Jaime還分享另一件趣事,「同的士叔叔一齊聽住我首歌跳舞!冇諗過佢會肯一齊上鏡,仲帶埋佢隻狗一齊玩!」

▲ 復刻情懷。

Jaime與麗英在MV內的造型很搶眼,由於背景是2005年,造型師特別找來鮮明亮麗的 candy colour小忌廉裙,配合當年盛行的Y2K風格,Jaime說:「特登搵有小忌廉顏色嘅服裝,超級靚!第二套衫係黑白色,同麗英嗰套好似,想講喺未來嘅世界或者AI機械人嘅世界內,每個人嘅服裝會越嚟越似。」

為配合MV,Jaime更出動不少私伙道具,「我返屋企搵返小學戴嘅Baby-G手錶、玩過嘅他媽哥池、舊款嘅iPod,同埋徵用咗爸爸以前拍片嘅VHS機!」

最新影片