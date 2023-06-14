張天穎新歌復刻Y2K少女情懷　小薯茄麗英仗義合唱拍MV

▲ Jaime和麗英合作。

去年Jaime張天穎自組工作室，以獨立歌手身分推出首支單曲《fallen 4 u》出道。之後推出了《no money no honey》及《ok sure》、《1 step at a time》，是新一代的唱作人。Jaime今日推出最新歌曲《pick up your phone》，繼續擔任作曲、編曲及監製。

為求突破，邀請了麗英@小薯茄為新歌featuring、鍾說填詞，楊振邦共同監製新歌。

「之前有睇小薯茄，覺得麗英係一個好搞笑、好可愛嘅人，上年出第二首歌嘅時候，其實係諗住出《pick up your phone》先，不過，錄完、編完同埋mix完後，一直都覺得爭咁啲嘢，直到聽歌聽到麗英嘅《FreeRider》，覺得佢好啱唱呢首歌，所以就膽粗粗去問佢，問佢想唔想試吓一齊玩。」麗英爽快便答應featuring。

日前，Jaime與麗英為《pick up your phone》拍攝MV，Jaime笑言拍攝發生的所有事都是趣事：「由我哋着住Y2K顏色、好鮮艷嘅衫遊走香港每個角落，好多人都用奇異嘅眼光望住我哋！有少少尷尬，不過同麗英一齊好開心、好enjoy！好似活喺自己嘅世界入面！」

全日遊走香港不同的角落，是有點辛苦，但卻很難忘，「有一par係去影貼紙相，見番中學時代貼紙相機，差唔多10年冇影，充滿我的少女時代回憶！」Jaime還分享另一件趣事，「同的士叔叔一齊聽住我首歌跳舞！冇諗過佢會肯一齊上鏡，仲帶埋佢隻狗一齊玩！」

▲ 復刻情懷。

Jaime與麗英在MV內的造型很搶眼，由於背景是2005年，造型師特別找來鮮明亮麗的 candy colour小忌廉裙，配合當年盛行的Y2K風格，Jaime說：「特登搵有小忌廉顏色嘅服裝，超級靚！第二套衫係黑白色，同麗英嗰套好似，想講喺未來嘅世界或者AI機械人嘅世界內，每個人嘅服裝會越嚟越似。」

為配合MV，Jaime更出動不少私伙道具，「我返屋企搵返小學戴嘅Baby-G手錶、玩過嘅他媽哥池、舊款嘅iPod，同埋徵用咗爸爸以前拍片嘅VHS機！」

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