【提高警覺】元州邨單位遭賊人開閘爆竊　住戶痛失畢生積蓄驚見屋內1物移位極心寒

▲ 元州邨單位遭賊人開閘爆竊，住戶痛失畢生積蓄。

提高警覺！長沙灣元州邨一個單位遭爆竊，涉事住戶在網上發帖表示，賊人趁單位無人時，強行打開鐵閘入屋，偷取其畢生積蓄。事主又指，單位門曾現交叉記號，相信賊人事先「踩線」，呼籲同區街坊要小心。

最新影片：

事主於Facebook群組「長沙灣街坊」發文，指和家人已在長沙灣元州邨居住10多年，家中一直使用舊式鐵閘，惟近日遭賊人爆竊，由於當日無人在家，加上自己大意，未有鎖好木門，賊人將整個鐵閘「扚起」，成功闖入入屋內，「警方嚟到見到道門已經歪咗」。

事主表示，較早前曾在門外看到1個交叉記號，相信賊人事先「踩線」，掌握一家人的外出時間。而最令事主感到危險的是，家中菜刀曾被移動過，認為賊人「隨時打算有人返嚟挾持人用」、「因為我見過新聞二一年亦都有一人單位入屋行劫案，而殺死咗單身老婦」。

事主慨嘆因爆竊案痛失畢生積蓄，但事件中無人受傷，已是「不幸中的大幸」，又呼籲街坊要提高警覺，「鎖好門窗、小心門戶」。

神秘「踩線」符號解碼法

過往有不少網民發現單位外出現疑似賊人「踩線」符號，早前ＷhatsApp曾瘋傳有關符號的解碼方法，該兩個符號可分別解讀為「－－」即早上晚上均無人在單位內」，以「－＋」則代表早上無人，晚上有人。

▲ （網上圖片）

雖然該則WhatsApp寫明乃警方提醒大眾的信息，但TOPick曾翻查資料，暫未找到警方有關的告示，因此解讀內容未經核實，只供參考。

除了本港出現疑似賊人「踩線」的符號外，其實內地近年也曾發生多宗入屋盜竊事件，同樣有各種不同的「踩線」符號率涉在內，《人民網》曾解構內地的踩線符號意思：

到底賊人是如何踩線的？以下綜合賊人踩線手法：

1. 以傳單看線索

有賊人會觀察單位的廣告傳單，若門縫的傳單過多，代表戶主有一至兩天沒有清理，從而判斷戶主一家外出。

2. 以藉口試探

亦有賊人或會以查煤氣錶等籍口拍門，或打電話試探。他們或會在電話中裝作打錯，以得知此戶有沒有人在。

2016年時，葵聯邨、馬鞍山、香港仔石排灣邨多個屋苑亦層出現「神秘符號」，當時有葵聯邨居民表示，有可疑人在走廊徘徊，上前質問來意，可疑人只道：「搵單位囉！」

3. 小心防盜鎖

要提防賊人，當然要有堅固的防盜鎖。不過即使有鎖家門也不等於一定安全，2011年網絡亦曾傳出「錫紙開鎖法」。

消委會15年曾調查市面上的19款電子鎖，開鎖方式主要分為密碼、感應卡、指紋及鎖匙4種，價格由1,280至5,260元。當中有13款附有「防恐慌設計」，即使門上了鎖，室內的人只需按下門柄便可解鎖，但只有兩款Yale的電子鎖另設安全按鈕。消委會指，設計有機會被賊人利用，如將一張膠卡套入門縫，膠卡上剪有一個洞來套住門柄，「只要一扯，便可開門」。

消委會建議，安裝此類鎖的用戶可在大門四邊加裝防火及隔煙門條、自動門底。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣