【公務員福利】政府人員協會倡優化公務員福利　涉增退休醫療保障及公屋配額

▲ (梁偉榮攝)

政府人員協會向立法會致函，建議優化公務員的醫療及房屋福利，建議有三大項，分別為新制公務員增設退休後醫療福利；擴大公務員及合資格人士到私營醫療機構治療的範疇；加強房屋福利。

協會主席馬志成本周一（12日）向立法會致函，指現行新制公務員聘用條款，2000年6月1日後入職的公務員，在退休後便不能再享受由政府提供的免費醫療福利，建議政府應為相關公務員增設退休後醫療福利，以便公務員安心在事業上打拼，服務市民。

優化公務員及合資格人士可享之醫療福利

信中亦提到，現時很多公務員醫療服務由醫管局負責提供，鑒於公營醫療服務需求不斷增加，醫管局提供服務的速度遠未能满足公務員的需要，建議政府要求醫管局為各項提供予公務員的服務設立「服務承諾」期限，一般為期三個月。如公務員及合資格人士未能在限期内接受治療，政府便容許他們到私營醫療機構尋求醫治，所有開支可向政府申請全数數發還或由政府直接支付。

協會認為在前線醫護人手長期嚴重不足下，公務員醫療及牙科福利方面受到不同程度的影響或延誤，又留意到政府正計劃以牙科福利作為試點，研究安排部分合資格人士於私營牙科診所接受洗牙服務，故建議除牙科服務外，政府須研究把私營醫療機構參與計劃擴展至其他服務，如門診、專科、門診等。

協會又建議，政府應考慮向公務員及合資格人士派發醫療券，讓他们可尋求私營醫療服務的支援，並建議政府容許他們到大灣區三甲級醫院使用該醫療券，或藉此購買内地醫保計劃。

加強公務員房屋福利

加快覓地、造地建屋，繼續增加公務員公共房屋配額

協會認為，公務員對住屋需求極大，促請政府加快克地、造地建屋，儘快開展如「明日大嶼」 等計劃，大幅增加受資助房屋落成數量。又建議適度增建居屋大單位，指有不少公屋住戶未能購置大單位，沒法向政府交還公屋單位，不但阻礙了公屋流轉，亦間接影響增加公務員公屋配額的機會。

善用政府空置宿舍

現時不少荒廢的政府宿舍，部分已交回產業署，協會建議重新審祝政府宿舍使用情況，把適當宿舍改建為合適單位給予中層和低層文職公務員申請居住。

促進建設「香港城」助退休公務員移居内地

協會認為，香港生活費用高昂，即使可享每月退休金的同事亦面對相當大的壓力，特別是基層同事，故建議政府研究在内地大灣區建設「香港城」，讓有意到内地生活的退休公務員，可移居内地安享晚年。政府未來亦可研究把公務員醫療等福利伸延至大灣區，使居住內地的同事仍可享各項福利，以公務員作先導計劃，配合國家整體發展，加快香港融入大灣區。

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責任編輯：陳麗娜