【癌症殺手】36歲內地歌手患黑色素瘤離世　醫生解構黑色素瘤識別法

▲ 內地歌手張恒遠還黑色素瘤離世，年僅36歲。

身上出現不明癦痣要留神！內地歌手、《中國好聲音》第二季亞軍張恒遠周三（14日）傳出患黑色素瘤離世，年僅36歲。據報他去年剛與另一位好聲音女歌手畢夏結婚，並迎來兒子的誕生，然而僅一年時間便與妻兒天人永隔。

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綜合內地媒體報道，張恒遠生於1986年10月，2007年為了追求音樂夢想隻身前往深圳，為了謀生曾在酒吧打工、在琴行賣過樂器，也教過結他。她之後在2013年參加節目《中國好聲音》第二季，獲得亞軍，並結識了同節目女歌手畢夏。兩人拍拖9年後於2022年步入婚姻，同年8月生下一子。

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黑色素瘤屬皮膚癌的一種，本身並不算常見。2019年本港錄得1,169宗皮膚癌新症，其中黑色素瘤佔88宗。皮膚科專科醫生胡惠福曾接受TOPick訪問，表示黑色素瘤約佔整體皮膚癌患者人數的5%，主要是從黑色素細胞演變出來的癌症，可以出現在身上任何一個位置，任何一個皮膚部位也可受影響。

胡醫生指出，亞洲人患上黑色素瘤，較常見是會影響到指甲、手板、腳板或黏膜組織，腫瘤生長速度比較快一點。許多時很早期就有蔓延、擴散迹象，可擴散到附近淋巴結，甚至遠端器官如肺部組織，所以需盡早確診醫治。

胡醫生表示，市民大眾或醫生，都可根據黑痣外觀上一些可疑的「ABCDE特徵」，去判斷是否患上黑色素瘤。

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皮膚科專科醫生史泰祖亦曾受訪表示，皮膚癌有3種，包括基底細胞癌（Basal Cell Carcinoma，BCC）、鱗狀細胞癌（Squamous Cell Carcinoma，SCC）及黑色素瘤 （Melanoma），當中又以基底細胞癌最為常見。

皮膚癌患者以白皮膚者居多，因他們的皮膚本身沒有天然的黑色素保護，易受紫外光破壞；由於紫外線的破壞性會積聚，30歲或以上及長時間在烈日下工作的人士亦屬高危一族。

史泰祖指出，基底細胞癌發病初期，可能以一顆痣的形式出現，常見於臉、胸前、背部、頸部等外露皮膚：

一般深色點、有少許潰爛、不會「埋口」；亦有可能會泛紅，表面不平伏，甚至有些微絲血管出現。

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責任編輯：羅嘉欣