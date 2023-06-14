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【周遊關西】周奕瑋推介極高質天婦羅　Jarvis化身文青隈研吾新風館打卡

娛樂 13:30 2023/06/14

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Jarvis轉戰京都，帶大家搭觀光列車。

由日本通周奕瑋（Jarvis）主持的TVB旅遊節目《周遊關西》在昨晚（6月13日）播出的第2集，Jarvis挑戰全日本最長巴士線，全長167公里及有167站，車程足足6個半小時。

今次行程首站，Jarvis參觀號稱全日本靈氣最強的玉置神社，該處大霧瀰漫令人恍如置身仙境。

【周遊關西】周奕瑋首集遊和歌山6大秘點　宮崎駿天空之鏡打卡+抵食豪華海鮮BBQ【內附地址】

Jarvis參觀號稱全日本靈氣最強嘅玉置神社。

Jarvis：玩完冇咗半條命

第二站，Jarvis去到昴之鄉體驗全日本只得兩個的人力過河吊車「野猿」。

「野猿」需靠全人手推動甚考體力，拉到身水身汗的Jarvis笑言：「覺得自己係『野猿辛之助』，係辛苦個辛！玩完冇咗半條命，但係好好玩。」最後一站去到川湯溫泉，Jarvis拿着鏟子自掘露天溫泉，名副其實自己溫泉自己掘。

用手不斷拉，頗考體力。

隈研吾新風館打卡

今晚（6月14日）播出的第3集，Jarvis轉戰京都大開食界。

Jarvis由大阪梅田坐觀光列車出發去京都河原町，列車最大特色是以町家作設計風格，單程車票只需410日圓（約23港元），相當抵搭。

首站Jarvis去到一間連續兩年獲米芝蓮推介的新潮拉麵店食好西，該店主打全素拉麵，再結合店內投影的數碼藝術品，視覺味覺雙重享受。

之後Jarvis去到由著名建築大師隈研吾設計的新風館打卡，場內隱藏極高質天婦羅店，Jarvis大歎該店名物、以低溫炸足一小時的番薯，價錢300日圓（約17港元）。

Jarvis化身文青到新風館打卡。

食原隻龍蝦天婦羅

而爆膏軟殼蟹天婦羅則只需800日圓（約45港元）。該店重頭戲是每日限量出售10隻、價錢1,700日圓（約95港元）的原隻龍蝦天婦羅，聽見都流口水。

食完好西後，Jarvis帶大家到近畿規模最大夾公仔機中心，場內超過300台機。

原來Jarvis夾公仔非常水皮，他以1600日圓（約90港元）夾了一個價值約1,200日圓（約67港元）的流水素麵機。

之後，Jarvis再挑戰一次可以操縱十個夾的夾公仔機，但最終還是顆粒無收，場面搞笑。

最新影片推介：周吉佩專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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