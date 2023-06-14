【過份節儉】奶奶心痛兒賺錢辛苦不准開冷氣　懷孕新抱中暑送院險流產

▲ 內地一名懷孕新抱因為奶奶不准開冷氣，導致在家中暑被送院急救。（iStock圖片、非當事人）

近日天氣炎熱，很多家庭都會開冷氣降溫，但又擔心電費高昂。內地一名奶奶因為心痛兒子賺錢辛苦，不准許懷孕20周的新抱開冷氣，結果導致新抱在家中暑暈倒，被送入醫院急救。

綜合內地媒體報道，廣東一名懷孕20周的孕婦與奶奶同住，由於妊娠反應較嚴重，因此聽從丈夫建議辭職工留在家中待產，丈夫成為家中的經濟支柱。然而，奶奶有感兒子辛苦工作賺錢，為了減輕兒子的財政壓力，不准新抱開冷氣，只准開風扇，更斥責新抱不工作。

妳在家裏不掙錢，妳吃的、穿的、用的、都是我兒子辛苦賺來的！作為一個媳婦，你一定要勤儉持家，要懂事，各方面都要節省，千萬不要浪費！

而廣東近日氣溫升至38°C，奶奶仍堅持不准開冷氣，又稱︰「在家裏熱點算什麼，人家在外邊兒幹活的人又怎麼活的？熱就多喝點水，大不了洗洗澡就好了」。結果懷孕20周的新抱熱到中暑暈倒，奶奶才驚覺出事非常慌張，緊急把新抱送院急救，幸好經搶救後母子均無大礙。

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醫生指出，該名女子當時的情況很危險，幸好及時送院，「要晚一點，孩子就保不住了，好在有驚無險」。孕婦醒來後決定，準備出院後就搬出去住，想想都怕。

孕婦醒來後決定，出院後要與丈夫和奶奶商討一下，若果再不能開冷氣的話，就會搬出去住。「如果婆婆（奶奶）還是堅持不讓用空調，說破天也不要跟婆婆住在一起，一定要分開，不能因為省錢再出意外了。」

林超英教家居無冷氣消暑法

本港前天文台台長林超英多年來堅持酷暑下不開冷氣，甚至曾跟前環境局局長黃錦星鬥低電費，值得該名新抱參考一下！林超英曾表示，自己「用了十年時間證明，沒有冷氣不會死。」到底怎樣可以不開冷氣，也可捱過炎熱的夏天？他曾拍片分享竅門，並稱為「家居無冷氣4式」，教市民如何不開冷氣，也能涼快生活。點擊圖片即睇︰

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責任編輯︰王明芳