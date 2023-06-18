【死而復生】被宣告死亡葬禮前「奇蹟復活」　婦人再入ICU一周後二次身亡

▲ 厄瓜多爾一名婦人日前被宣告死亡後，於葬禮中「奇蹟復活」，再入ICU一周後二次身亡。

死而復生後再死。厄瓜多爾日前發生一宗怪事，一名76歲婦人被醫生宣告死亡後數小時，突然在自己的葬禮中「起死回生」，在棺材中大口呼吸。事件引發國際關注，婦人其後被再度送院，留醫一星期後再度被宣告身亡。

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綜合外媒報道，厄瓜多爾76歲婦人Bella Montoya本月初疑似因中風及心肺驟停，被緊急送往巴巴奧約（Babahoyo）一間醫院，經搶救無效後被醫生宣告不治。其「遺體」被放入棺材4、5個小時後，負責幫她換衣服的親戚，竟發現她正試圖用力呼吸。

而從網上流傳一段影片可見，躺在棺材中的婦人正急促呼吸，其周遭環繞了數名親戚：

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婦人的兒子Gilbert Balberán憶述當時情形，指大家在喪禮上聽到奇怪的碰撞聲，打開棺材一看，才發現被布料包裹著的婦人正在拍打棺木，並在大口喘著氣。

醫護人員其後趕至，觀察婦人情形，然後把她抬上擔架並送往救護車。婦人回到醫院治療，並需留醫醫院深切治療部（ICU）。厄瓜多爾衞生部其後發聲明表示，事發時婦人心肺呼吸驟停，同時對心肺復甦術失去反應，因此被當值醫生宣告死亡。

而衛生部最新再發聲明，表示婦人在留醫ICU一星期後，因缺血性中風死亡。當局並表示，婦人自「復活」後便一直被長期監視，惟Gilbert表示至今仍收到相關部門的任何醫學調查報告，以解釋事件。目前婦人的遺體再被送往上一次的殯儀館，預計會在公墓安葬婦人遺體。

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責任編輯：羅嘉欣