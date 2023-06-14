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【大肚爸爸】挺巨肚登雜誌封面　「大肚爸爸」遇摯愛奇蹟誕女

育兒經 16:14 2023/06/14

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熱門 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

英國一名27歲的跨性別男子成功懷孕，並奇蹟誕女。

世上無奇不有，兩個相愛的「男人」都可以生B組織家庭！英國一名27歲男子Logan Brown，是一名跨性別男士，自小認為自己是男生，成年後就決定進行變性手術做個「真男人」，不過當他遇上真愛時，甘願為對方改變，並成功懷孕。早前他挺巨肚登雜誌封面，驕傲地說︰「我是一個懷孕的男人，我為我做的事感到自豪！」

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綜合外媒報道，該名27歲的「大肚爸爸」Logan Brown，原本是女兒身，自小已認為自已是男生，亦喜歡穿著男裝打扮成男生一樣。成年後，他接受了變性手術，成為了一位跨性別男士，平日會注射雄性激素以提升男性荷爾蒙，維持男性的外表。

後來，他遇上了摯愛Bailey Mills，兩人火速相愛，更決定組織家庭，Logan為愛改變自己，決定為Bailey生小朋友，他停止注射雄性激素，未幾便成功懷孕，更於上月順利誕下女兒Nova Mills Brown。

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早前Logan趁「卸貨」前兩周，赤裸上半身挺巨肚為英國Glamour雜誌拍攝6月的封面，他以懷孕的跨性別男性來談論奇愛、性別失調症等，

我花了這麼多時間感到羞恥和對自己嚴苛，直到我想︰『你可以享受這個過程，也可以讓自己變得很困難。』我是一個懷孕的男人，我為做我正在做的事感到自豪……

他受訪時表示，作為一個跨性別男人有的力量是，無論他是誰，他就是他，他更會讓女兒做真實的自己，

我的女兒長大後，會知道無論她是誰，她可以做真實的自己，愛任何她想愛的人；這對我來說真的很強大。我很自豪能成為跨性別者 。

並不是每個跨性別者都會勇敢說出來，有些人覺得出生在錯誤的身體裡，會討厭自己，Logan完全同意這一點，

經歷的過程很可怕，但是我經歷過的事情才能到達現在的位置，我只是更加欣賞生活。生活比以前好多了，我可以做我自己。

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Logan意識到愛多於恨，他覺得需要把自己的故事公開，「我的女兒知道她永遠會被愛和被接納，無論她是誰。 我認為這對她來說是一件非常重要的事情。 Logan更為考慮變性者打氣，「如果你在轉型開始時，我想讓你知道，它變得更好，你值得擁有愛，你值得被看見。」

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責任編輯︰王明芳

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