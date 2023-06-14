【搶企業】引進辦目標年底前接觸300間　黃偉綸：不宜一刀切為企業設硬指標

▲ 財政司副司長黃偉綸。（梁偉榮攝）

財政司副司長黃偉綸表示，引進重點企業辦公室（引進辦）成立半年以來，已和超過150間企業會面，當中不少屬企業龍頭，以及擁有高端技術的公司，引進辦正評估不同企業提交的計劃書。他估計在年底前，會接觸接近300間企業，政府亦會在內地和海外市場進行推廣，加強宣傳香港各項引資計劃。



選委界議員陳沛良關注當局在為重點企業實施土地稅務特別措施時，會否制定一些重點企業落戶香港的條件，例如招攬和培訓本地員工，和企業留港發展年限。



黃偉綸認為不需要為企業設最低指標，因為質素才是重點，例如有一些企業開始時招聘的員工不多，但其科技技術對香港意義很大。他強調，政府會因應每個項目設不同要求，不會「一刀切」設硬性規定，但亦不排除運作一段時候後設共通標準。



選委界議員陳仲尼則指，歐美企業對計劃不太積極，關注政府會否去不同國家作更多推廣。黃偉綸回應指，政府最近都有外訪中東等不同地方，他承認東南亞企業對創科、生產研發領域，興趣比內地企業較低。

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責任編輯：戴朗希