【再被質疑】高院法官陳嘉信判詞再被質疑　被指涉另案整合律師陳詞

▲ 高等法院。（資料圖片）

上訴庭早前指《國安法》指定法官、高院法官陳嘉信處理一宗民事商標案件的判詞涉司法抄襲（judicial copying），將案件發還重審。上訴庭今（14日）處理涉及鷹君集團創辦人幼子羅啟瑞民事上訴案時，提及上訴理據之一為原審法官陳嘉信廣泛應用律師陳詞，上訴庭表示已於另案處理相關理據，並指本上訴案毋須就原審判詞予以比重，上訴庭可自行作決定，著上訴方繼續處理其他上訴理據。

上訴人羅啟瑞；答辯人為家族信託受託人滙豐國際信託、HSBC Trustee(Hong Kong) Ltd、三子羅嘉瑞及KSL Management Ltd。

上訴庭副庭長關淑馨甫開庭表示，上訴方提出的其中一個上訴理據指，原審法官判詞廣泛應用律師陳詞，副庭長關淑馨指上訴庭早前已在「黃道益活絡油」案處理有關理據，相信本案各方已知悉上訴庭之觀點，但不阻止上訴方提出有關理據，惟希望集中處理其他上訴理據。

副庭長關淑馨續指，「黃道益」案別無他選，只能發還重審。上訴庭可就本案參考文件作出判決，因此處理本上訴時，就原審判詞只會給予很少或不會給予比重，並著上訴方繼續就其他理據陳詞。

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記者：林育慧