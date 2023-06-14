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【47人初選案】吳政亨不作供呈吳電郵證案發時心態　法官質疑與別人討論未必與共謀者相同

社會 14:41 2023/06/14

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民主派初選案今（14日）踏入第66日審訊，辯方今展開案情。（資料圖片）

民主派初選案今（14日）踏入第66日審訊，辯方今展開案情。被指為共謀者的被告吳政亨不作供，吳傳召律師樓人員作供，並展示吳與另一人的電郵來往。法官指該人是外人，且涉及不同場合，兩人的討論未必與共謀者或戴耀廷的討論一致。

辯方今展開案情，被告吳政亨不出庭作供，吳傳召的辯方證人韋均曉作供，她在律師樓任職法律人員，其律師樓受聘於吳。韋的上司陳奕勤律師於2023年5月31日，指示她由「leebaklou@gmail.com」內已寄出的電郵中搜尋於2020年4月9日發出標題為「一點意見分享」的電郵及進行截圖。韋確認她曾就該標題的4封電郵截圖，並燒錄至光碟。

庭上展示的電郵顯示，電郵由「Anthony Yau」發出，吳兩度回覆。律師陳奕勤供稱，吳向他提供相關電郵帳戶及密碼，吳稱那是他使用的電郵，陳其後指示韋登入帳戶及截圖。

法官李運騰關注郵件的相關性，指辯方須證明吳是電郵帳戶的擁有者。法官又指，辯方是依賴一個聲稱的對話，「Yau」這人是否存在也不得而知。法官陳仲衡指，該人是外人，兩人的討論未必與共謀者或戴耀廷的討論一致。吳的代表大律師石書銘則指，想藉此證明吳案發時的心理狀態(state of mind)。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣

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