【偷歡惹禍】已婚醫生與人妻有染遭勒索229萬　人妻丈夫夥友人認罪囚32個月

▲ 已婚醫生與有夫之婦譜婚外情，小三丈夫發現後夥同朋友強行登上醫生私家車，要求分期支付228萬元賠償。（資料圖片）

已婚醫生與有夫之婦譜婚外情，人妻丈夫發現後夥同朋友強行登上醫生私家車，要求分期支付229萬元賠償，醫生支付1.8萬元作首期付款後報警求助。涉案丈夫及其友人今（14日）於區域法院承認非法禁錮罪及勒索共兩罪，被判監32個月。法官判刑時指，本案情節嚴重，被告於案中並非單一行事，屬多番苛索，事主被禁錮逾2小時及被勒索，其心理傷害不言而喻。

被告倪少軒（51歲，無業）及文家豪（38歲，銀行經理），今承認1項非法禁錮罪及1項勒索罪。

代表律師求情時指，首被告於1997年與妻子結婚，現已復合，妻子亦撰寫求情信，又指首被告現有悔意，並充分配合警方行動。次被告則聽到朋友妻子與人有染後感非常憤怒，才愚蠢地協助朋友，亦未有收取報酬，現感後悔。

法官判刑時指，本案情節嚴重，首先被告並非要求X單一付款，屬多番苛索，而且涉款金款不低。法官又指，被告於案中並非單一行事，並有相當程度的計劃，如跟蹤X及X的家人。

法官指，案中雖未有實質武力，但亦有威脅揭發X的醜聞及對X造成嚴重身體傷害，亦有暗示與三合會有交涉。雖然X僅損失1.8萬，但期間遭禁錮逾2小時，又被WhatsApp 勒索，其心理傷害不言而喻。法官考慮到兩被告參與程度相差不遠，以及主動認罪，就兩罪判囚32個月。

案情指，事主X是已婚的註冊醫生，於2021年8月14日經約會程式認識首被告的妻子，兩人其後三度約會，其中兩人曾於8月17日及9月3日性交。及至9月3日晚上，X於九龍塘某停車場取車時，兩被告及1名男子強行登上X的私家車，首被告稱是人妻的丈夫，又指得悉X與妻子發生關係及其住址等。

次被告又對X稱「無咗隻手做唔到手術」、「你老婆啱啱係咪去完買嘢呀」，隨後再有4名男子到場，首被告稱其中1人是其「大佬」，對方再要求X給予交代，X遂提議賠償30萬元給首被告，次被告遂指「江湖規矩 298」，X認為「298」是指298萬元，於是拒絕。

首被告及其「大佬」先後開出「228」及「229」，X擔心自身安危，於是提議半年內分期支付229萬元給首被告。X並被要求在鏡頭下讀出列有付款安排的道歉信，之後到銀行提取1.8萬元予首被告作首期款項。

及至同年9月6日，兩被告再突然登上X私家車，威脅X於下午前付款，X於下午3時許告知首被告未能提取現金，首被告遂傳送1張顯示X及人妻樣貌之相片、X的姓名及診所名稱等，首被告稱X不守承諾，故此會公開相片。翌日X報警求助，兩被告被捕。

首被告在警誡下稱沒有叫X付款，又指於9月3日要求朋友尾隨妻子及X，得悉兩人曾到酒店約會，兩人離開酒店後，首被告登上X私家車質問他；次被告則稱首被告查看妻子電話後，得知妻子與X發生關係，希望X道歉和賠償。

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記者：梁錦麟