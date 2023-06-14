【走私動物】涉快艇走私逾160隻貓狗　無業男判囚28個月官斥差劣

▲ 過百貓狗被困17個膠籠。（警方提供圖片）

31歲無業男涉無牌駕駛快艇走私逾160隻貓狗，遭水警發現後更加速快艇逃離，涉案動物當中有60隻貓狗在不足兩個月後相繼死亡。涉案男子在警誡下稱為5,000元報酬而犯案，今（14日）於區域法院承認殘酷對待動物等共5罪，被判監28個月。法官判刑時指，本案無論涉及動物數量及運送情況等均屬差劣，160多隻動物當中有60隻在兩個月內相繼死亡，明顯加重被告罪責。

被告梁霆烽（31歲，無業），今承認輸入未列艙單貨物、殘酷對待動物、第4類別船隻在航時沒有遊樂船隻操作人本地合格證明書的持有人、沒有停止航行，以及危及他人在海上的安全共5罪。

代表律師求情時指，被告亦非案中主腦，案發時失業，犯案只為收取5,000元酬勞，但至今仍未收取。

法官判刑時指，走私動物令情節更加嚴重，尤其水路比陸路走私，更易危害動物生命。此外，被告亦涉深夜無牌航行，也沒有航行燈，被警方發現後加速和逃避警方的追捕，增加動物在航行中受傷或死亡的風險。

法官又指，本案無論涉及動物的數量、裝置和運送情況等均屬差劣。160多隻動物當中有60隻在兩個月內相繼死亡，明顯加重被告罪責。

法官續指，第4類別船隻在航時沒有遊樂船隻操作人本地合格證明書的持有人罪，最高刑罰是罰款1萬元及監禁半年，法官認為最高罰已不合時宜，遠遠不能反映實際罪責，法官最終就5罪判被告入獄28個月。

案情指，被告於2022年5月19日凌晨，在內河貨運碼頭附近被水警發現，他駕駛快艇運送多個寵物籠。警員遂指示快艇停船，惟被告反而將快艇加速向北面駛去，水警小艇立即展開追截，其間快艇不斷加速、停船和緊急轉向，以逃避追截。

最終快艇被水警截停，整個追截過程歷時約15分鐘，警方在快艇上發現17個寵物籠，內有117隻貓、46 隻狗及1隻兔子。寵物籠內環境十分擠迫，很多動物全身濕透，並發出哀鳴，被告亦沒有該些動物的艙單。

被告在警誡下承認為收取5,000元報酬，而駕駛快艇運送動物往屯門。海事處確認被告未有本地船隻牌照。涉案動物當中有48隻貓及12隻狗在案發後不足兩個月相繼死亡。

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記者：梁錦麟