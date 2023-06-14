【禁播榮光】《願榮光歸香港》禁制令案　有意抗辯者下周三前提交資料

▲ 律政司司長林定國。（資料圖片）

律政司司長早前入稟高院，申請禁制任何具煽動意圖分裂或侮辱國歌等4類人士，於網上或任何平台傳播歌曲《願榮光歸香港》，並定於7月21日作正式聆訊。政府於律政司網站、警務處網站及政府一站通網站上載入稟狀及傳票等文件，有意提出抗辯者，可於下周三（21日）或之前到灣仔分區警署報案室提交個人資料，並須於收悉該等文件後的7天內提出書面反對理由。

高院法官早前就案件作出指示聆訊，批准律政司一於政府網站等發布相關文件副本，以通知潛在答辯人有關申請內容。

根據網頁公布，答辯人為作出申索的註明中4類所禁止的行為的人士。政府於律政司網站、警務處網站及政府一站通網站發布入稟狀及傳票等文件，並提供連結至有關文件的二維碼，有意提出抗辯者，可於下周三（21日）或之前，於辦公時間內到灣仔分區警署報案室提交個人資料和繳付所需行政費用後，接受送達案件相關文件的副本，並須於收悉該等文件後的7天內提出書面反對理由。

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記者：林育慧