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【香港小姐2023】內地網紅選美欲打破TVB傳統　嘿莉搭港鐵被變態男偷拍

娛樂 16:53 2023/06/14

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報名參選了港姐的內地網紅嘿莉被變態男偷拍。

已報名參選港姐及前往首輪面試的內地網紅嘿莉不時拍片跟大家分享，嘿莉繼日前上載新片「港姐變美大改造」後，她再分享新影片，講述於港鐵內被變態男偷拍的經歷。

今年有不少來自各地的北方佳麗遠道來港參加《香港小姐競選》，言行較為出位的嘿莉成為網民討論的焦點。

【香港小姐2023】北方佳麗首輪面試惹「咖哩雞」疑雲　江蘇網紅不懂廣東話拍片回應抨擊

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首輪面試前開Live

嘿莉於首輪面試時電了一頭曲髮，並穿上紫色連身裙配白色尖頭高跟鞋示人。

她於電視城門外更拿着手機，表示要開Live拍下現場情況。

【香港小姐2023】Juliana密實造型選港姐　網店老闆娘IG晒身材狂派福利【多圖】

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被變態男偷拍

畢業於美國俄亥俄州立大學的嘿莉現於香港中文大學修讀碩士課程，在內地薄有名氣的她擁有不少粉絲，其小紅書及微博吸引逾7萬人追蹤。

嘿莉之前分享了一段影片，片中的她表示上星期五曾到銅鑼灣喝酒，之後於大約晚上十時多乘搭港鐵，「坦白說我也沒有穿得多暴露。上了地鐵後發現一名男子一直把手機對着我，當時已很不舒服，也是我第一次產生了恐懼。」

勇敢的她無懼變態男偷拍她，更用手機反拍對方，本來她走去男子後方看其熒幕，不過該名男子秒速下車，而嘿莉欲追出去時他已逃之夭夭。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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