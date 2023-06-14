【創新科研】港大研發以微針貼片治療暗瘡及香港腳　 透過超聲波照射殺菌率達9成9

港大醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系團隊，設計出新型微針貼片，為皮膚感染提供了一種高效而非使用抗生素的治療方法。貼片採用名為鋅基金屬有機框架 (MOF) 抗菌納米粒子的技術，由超聲波觸發，通過微針貼片方式治療被細菌感染的皮膚組織，同時促進皮膚組織修復。新型微針的直徑約為50微米，與頭髮直徑相約。相關研究成果已刊登於醫學期刊。

痤瘡，俗稱暗瘡，是常見的皮膚炎症，困擾全球超過80%的青少年及青年。患者如果不及時治理，更有可能發展成慢性炎症。臨床治療包括非處方治療（即過氧化苯甲酰和水楊酸）、口服或外用抗生素，然而療效不太明顯或甚有不良副作用。痤瘡的一線治療是口服抗生素或局部塗抹抗生素藥膏，但抗生素藥膏或未能有效穿透皮膚組織，療效備受關注。當細菌對藥物產生耐藥性，或當細菌遷移到皮下組織時，治療效果亦會進一步降低。

儘管市面上大多數微針產品主要以藥用成份治療痤瘡，但重複使用抗生素可能會降低細菌對藥物的敏感度。長期受痤瘡困擾的患者定能感受到如長期使用抗生素，治療效果會明顯大減。

研究團隊發明了一種由超聲波觸發的新型抗菌微針貼片，以微創方式治療由痤瘡丙酸桿菌引起的皮炎。在目前的設計中，團隊在微針貼片內加入透過超聲波觸發的抗菌納米材料以殺滅細菌，用非抗生素手段治療痤瘡。研究結果表明，在超聲波照射15分鐘後，殺菌率可達99.73%。

港大李嘉誠醫學院（港大醫學院）臨床醫學學院矯形及創傷外科學系楊偉國楊偉國表示，新型抗菌微針貼片可以在超聲波刺激下產生大量活性氧，以一種非抗生素及皮膚滲透方式去治療痤瘡丙酸桿菌引起的皮膚感染，而已釋放的鋅離子，同時能促進皮膚組織癒合。他指，相信這種微針貼片也能夠解決其他由真菌、寄生蟲或病毒引起的皮膚感染，如足癬（即香港腳）。

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責任編輯：陳展棋