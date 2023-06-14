【技術人才】議員倡吸納非本地副學位技術專才　蔡若蓮稱會與政策部門繼續商討

▲ 教育局局長蔡若蓮回應立法會議員口頭質詢。（梁偉榮攝）

現時本港面臨人才短缺問題，惟政府推出的各項輸入人才入境計劃，最低門檻為持有大學學位，不利於吸納技術人才。教育局局長蔡若蓮今（14日）於立法會，回覆議員顏汶羽口頭質詢指，會與相關政策部門商討，讓非本地生留港工作；她又指，統一海外生及內地、台灣、澳門學生限額不可行，意義及作用亦不大。

議員顏汶羽指，本港嚴重缺乏技術人才，建議局方考慮讓持專業技術資歷的非本地副學士生留港工作。教育局局長蔡若蓮引導不同院校資料指，過去3年間，經本地評審高級文憑的非本地學生人數，分別為362、310及381人；她認為，有各種因素影響畢業生的就業選擇，但指會與相關政策部門商討，讓非本地生留港工作。

另外，自資專上院校對於招收內地、澳門及台灣學生方面，設有10%的收生限額。議員鄧飛希望當局一視同仁，將海外生及內地、台灣、澳門學生的收生上限劃一；議員吳傑莊亦表示，期望政府適當放寬人才清單上學科的限制，以吸引更多人才來港，增強香港產業發展。蔡若蓮表示，統一限額不可行，恐怕會對外發放錯誤訊息，令人以為本港不歡迎海外學生，亦不利香港發展多元文化；她更指，現時海外學生比例較內地學生少，放寬上限意義及作用不大，但強調會進一步檢討有關學科限制。

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記者：梁凱婷