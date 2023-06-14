【航空交通】國泰推出機師升職新計劃 二副機師調任快運兩年後可升職國泰副機長

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國泰航空表示，集團正積極重建航班運力，強化香港國際航空樞紐地位。預期運力在今年年底將達至疫情前的70%；並在2024年底前恢復至疫情前水平。集團竭力增加培訓能力，為機師同事更新飛行牌照和提供晉升機會，以配合集團盡快重建航班運力的目標。

國泰公布推出新計劃，邀請國泰航空二副機長自願申請成為香港快運副機長。申請及獲取錄的同事將加入香港快運，出任副機長，為期約兩年。其後，他們可

以選擇重投國泰航空成為副機長。新計劃為機師提供一個額外的晉升渠道，較他們留任原職能更早接受副機長的晉升培訓。

國泰航空航務董事甘沛思表示，這是一項自願計劃，配合現行機師的培訓安排，為二副機長同事提供額外機會，推進事業發展。這是雙贏的舉措，而香港快運亦能在短期內得到所需的機師人手。

香港快運行政總裁毛潔瓊表示，香港快運不斷快速擴展區內的航班網絡，班次更已超越疫情前水平。國泰表示，除會繼續從香港及海外招聘機師外，新舉措將能進一步支持公司的增長，為現職副機長同事提供更多機會晉升成為機長。兩家航空公司和機師皆能從中受惠。

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責任編輯：陳展棋