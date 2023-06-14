【樂壇小花】羅毓儀作廣告歌展創作力　「童顏」Yuki減齡了得有妙法　

▲ 羅毓儀（Yuki）首次創作廣告歌，大玩可愛曲風。

新一代TVB小花羅毓儀（Yuki）最近進軍樂壇。剛剛於5月底慶祝完27歲生日的Yuki，網民驚嘆她外表仍然十足一個中學生！

「童顏擔當」的她近日更得到廣告商的垂青，為「大家減齡」獎賞程式拍攝全新廣告，更首次創作廣告歌，大玩可愛曲風，洗腦式叫大家動起來！

創作洗腦歌

別看Yuki平日形象斯文，其實她擁有8級電子結他水準，音樂造詣不容小覷！

Yuki表示：「雖然我未入行之前都已經有夾Band，又試過作曲作詞，但係作廣告歌真係第一次。我覺得創作廣告歌最大嘅難度，就係佢嘅旋律一定要好洗腦。今次哩個『大家減齡』獎賞程式嘅廣告歌，其實係想鼓勵大家多啲做運動、郁多啲、健康啲，所以個Melody都係以輕快同埋catchy為主，希望聽到首歌嘅人可以好似歌詞咁講，『全家人又又又減多幾歲～努力要郁多兩郁～』！」

▲ Yuki親自創作廣告歌。（發相）

Yuki：開頭錄音都有啲緊張

Yuki今年正式簽約成為「TMG （TVB Music Group）」旗下歌手，她表示：「今次呢首新歌係一首好開心同輕鬆嘅廣告歌，監製都有俾意見，話要投放多啲Energy，教我可以想像自己係唱緊動漫嘅主題曲，帶出好熱血好活潑嘅感覺。」

她續指：「其實我入Studio嘅經驗尚淺，所以一開頭錄音嘅時候都有啲緊張，但係當自己識得放鬆全程投入嘅時候，就覺得自己真係deliver到首歌嘅message俾大家。」

▲ Yuki入Studio的經驗尚淺。（發相）

減齡靠「4個Young」

作為新一代「童顏擔當」的羅毓儀，對於Live Young有自己一套獨有方法，她分享自己會記住「4個Young」！

Move Young：「當然勤做運動係減齡嘅首要條件，我通常就係做深蹲，因為可以集中鍛鍊到腿部呢part人體最大嘅肌肉。而唔需要開工嘅時候，我就會盡量早瞓，唔好捱夜，身體都會健康啲！」

Chill Young：「要識得令自己放鬆，唔好太繃緊，當工作壓力大果陣，我會周圍搵吓本地不同主題特色嘅咖啡店，點杯特飲chill吓，通常就會有靈感湧現，可以幫到自己創作歌詞，度吓melody。」

Play Young：「我好鐘意戶外活動，呢個亦係保持心境年輕嘅方法，我會同家人朋友踩單車，有時會自己去潛水、踩Roller、玩激光劍、射箭同埋Snowboard！有時我都會睇吓有咩新App同埋優惠著數，例如最近玩緊『大家減齡』獎賞程式，可以透過做運動完成啲tasks儲『一O』幣、開寶箱，啲分仲可以喺現實生活兌換好多獎賞優惠，勁抵玩啊！」

Eat Young：「我平時朝早都習慣飲一杯齋啡，可以消水腫，食得盡量清淡啲，唔好食啲太鹹嘅嘢，同埋會補充多啲蛋白質，例如食烚蛋、雞胸肉等等。」

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Yuki將現身活動

Yuki預告會在7月8日到愉景灣大白沙灘，為大型戶外活動「大十一O夏日祭」表演，首度現場唱出她的首支自創歌曲。

除了唱歌之外，Yuki又透露屆時會即場挑戰體能運動，跟粉絲一同體驗多個活動主題區。

【大十一O夏日祭】詳情

日期：7月8日（「大家減齡」會員、「中銀理財」客戶及Wellness Partners專屬優先場）、7月9日（公開場）

時間：上午11時至晚上6時半

地點：愉景灣大白灣沙灘

費用：全免，每次RSVP最多登記5張門票，大人及小童均計算在內

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R