  • 29°C
香港時間 : 2023614日 (週三) 16:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【婚變疑雲】熊黛林鬧爆被最親出賣惹離婚疑雲　Lynn：你這輩子欠得最多的人就是我

娛樂 15:36 2023/06/14

分享：

分享：

熱門 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

熊黛林發文大爆被至親出賣！

熊黛林（阿Lynn）於2016年下嫁郭可盈的胞弟郭可頌，婚後兩年後誕下了一對孖女，阿Lynn自此暫停幕前的工作，專心照顧一對女兒。

阿Lynn不時於社交平台分享家庭照，少奶生活頗美滿，不過今日 (14日) 阿Lynn突然於微博發文爆seed，聲稱被至親出賣。

【家族榮耀】演潑辣少奶挑戰連場喊戲　熊黛林演技爆發老公受苦：未試過對佢咁冷淡

熊黛林去年復出幕前！（取自微博）

熊黛林自言被出賣

當中阿Lynn寫道：

被最親的人出賣了，居然還理直氣壯，我幫了你那麼多，甚至連應有的尊重都得不到。好吧，我記得這輩子我最不欠的人就是你。你也好好給我記住，你這輩子欠得最多的人就是我，希望以後你不會哭着來找我，這麼大個人了，也該嘗嘗責任背後的辛苦了，祝你好運。

由於阿Lynn沒有提及是那位至親，因而惹來網民揣測，網民留言問：「最親的人，這麼大個人了，是兄弟姐妹？」，有人更擔心阿Lynn跟丈夫郭可頌婚姻出問題，當中問道：「離婚了？」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【媽媽心聲】熊黛林3歲孖女廣東話對答如流　Lynn感觸：駁嘴的日子不遠了

熊黛林跟郭可頌於2016年10月結婚，一對孖女Kaylor與Lyvia已5歲，近年孖女開始長大，自認是「忙碌命」的阿Lynn決定重出演藝圈，電視劇集《家族榮耀》成為她產後復出的第一部劇集。

最新影片推介：周吉佩專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】周吉佩早婚彌補親情遺憾　吉吉自認嚴父：子女不能溺愛

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【星二代】三位80年代女神女兒相繼入行　邱淑貞李麗珍柏安妮囡囡接捧闖娛圈【多圖】
15:26 2022/05/06
【星二代】三位80年代女神女兒相繼入行　邱淑貞李麗珍柏安妮囡囡接捧闖娛圈【多圖】
【日日媽媽聲】熊黛林車輪戰照顧孖女　自言「孖媽」不易做
17:43 2022/05/18
【日日媽媽聲】熊黛林車輪戰照顧孖女　自言「孖媽」不易做
【星級靚媽】熊黛林演《家庭榮耀》過足戲癮　阿Lynn想繼續挑戰再奸角
09:53 2023/01/26
【星級靚媽】熊黛林演《家庭榮耀》過足戲癮　阿Lynn想繼續挑戰再奸角

你可能感興趣

【星二代】三位80年代女神女兒相繼入行　邱淑貞李麗珍柏安妮囡囡接捧闖娛圈【多圖】
15:26 2022/05/06
【星二代】三位80年代女神女兒相繼入行　邱淑貞李麗珍柏安妮囡囡接捧闖娛圈【多圖】
【日日媽媽聲】熊黛林車輪戰照顧孖女　自言「孖媽」不易做
17:43 2022/05/18
【日日媽媽聲】熊黛林車輪戰照顧孖女　自言「孖媽」不易做
【星級靚媽】熊黛林演《家庭榮耀》過足戲癮　阿Lynn想繼續挑戰再奸角
09:53 2023/01/26
【星級靚媽】熊黛林演《家庭榮耀》過足戲癮　阿Lynn想繼續挑戰再奸角
熊黛林 娛樂人物職業 演員 家庭關係

最高瀏覽

廣末涼子發聲明承認婚外情　無限期停工：演藝事業留污點
今日 10:04
廣末涼子發聲明承認婚外情　無限期停工：演藝事業留污點
【夏蕙BB】澄清「16歲黃夏蕙」網照為已故閨蜜　夏蕙姨年輕時似混血兒不乏追求者
12:17 2023/06/13
【夏蕙BB】澄清「16歲黃夏蕙」網照為已故閨蜜　夏蕙姨年輕時似混血兒不乏追求者
【媽媽辛酸】開刀誕女被切斷神經無法抬腿半年　林心如自爆一原因坐月失去尊嚴
16:42 2023/06/13
【媽媽辛酸】開刀誕女被切斷神經無法抬腿半年　林心如自爆一原因坐月失去尊嚴