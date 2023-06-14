【婚變疑雲】熊黛林鬧爆被最親出賣惹離婚疑雲　Lynn：你這輩子欠得最多的人就是我

▲ 熊黛林發文大爆被至親出賣！

熊黛林（阿Lynn）於2016年下嫁郭可盈的胞弟郭可頌，婚後兩年後誕下了一對孖女，阿Lynn自此暫停幕前的工作，專心照顧一對女兒。

阿Lynn不時於社交平台分享家庭照，少奶生活頗美滿，不過今日 (14日) 阿Lynn突然於微博發文爆seed，聲稱被至親出賣。

【家族榮耀】演潑辣少奶挑戰連場喊戲 熊黛林演技爆發老公受苦：未試過對佢咁冷淡

▲ 熊黛林去年復出幕前！（取自微博）

熊黛林自言被出賣

當中阿Lynn寫道：

被最親的人出賣了，居然還理直氣壯，我幫了你那麼多，甚至連應有的尊重都得不到。好吧，我記得這輩子我最不欠的人就是你。你也好好給我記住，你這輩子欠得最多的人就是我，希望以後你不會哭着來找我，這麼大個人了，也該嘗嘗責任背後的辛苦了，祝你好運。

由於阿Lynn沒有提及是那位至親，因而惹來網民揣測，網民留言問：「最親的人，這麼大個人了，是兄弟姐妹？」，有人更擔心阿Lynn跟丈夫郭可頌婚姻出問題，當中問道：「離婚了？」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【媽媽心聲】熊黛林3歲孖女廣東話對答如流 Lynn感觸：駁嘴的日子不遠了

熊黛林跟郭可頌於2016年10月結婚，一對孖女Kaylor與Lyvia已5歲，近年孖女開始長大，自認是「忙碌命」的阿Lynn決定重出演藝圈，電視劇集《家族榮耀》成為她產後復出的第一部劇集。

最新影片推介：周吉佩專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R