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【交通補貼】交通費補貼特別臨時措施10.31到期　運輸局回應會否延期

社會 15:41 2023/06/14

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（資料圖片）

「公共交通費用補貼計劃」下的臨時特別措施（即放寬每月交通開支門檻至200元，及提高每月補貼上限至500元）今年10月31日到期，有立法會議員向運輸及物流局局長林世雄提出書面質詢，了解政府會否延長有關臨時措施，並將支付寶香港及微信支付香港等電子支付平台納入計劃。林世雄回覆指，計劃的每年經常開支逾30億元，且未包括臨時特別措施開支，政府會在審慎理財的大前提下考慮計劃的長遠安排。

立法會議員張欣宇指，「公共交通費用補貼計劃」自2019年起實施，其「臨時特別措施」暫定今年10月31日到期，有鑑於香港正在經濟復甦期，希望政府交代有否計劃再延長該措施的實施時間或調整補貼金額。另外，亦希望政府交代，會否將支付寶香港及微信支付香港等電子支付平台納入計劃。

運輸及物流局局長林世雄回覆指，有關計劃為一項恆常措施，考慮到本港經濟仍在復蘇，政府早前已將計劃下的臨時特別措施延長至今年十月底。由於補貼涉及公帑的運用，加上受惠人數眾多，計劃的每年經常開支超過30億元，而有關數字尚未包括臨時特別措施的開支。政府在考慮計劃的長遠安排時，會在審慎理財的大前提下，謹慎平衡各項考慮因素，確保公帑運用得宜。

另外，局方正積極與個別電子支付系統營辦商商討，以制訂具體的推行方案，並就在計劃下納入新的電子支付系統進行籌備工作。

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記者：陳梓蔚

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