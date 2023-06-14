【超市大搜查】《LDK》9款收毛孔精華大比拼　實測1個月效果平價韓國品牌奪冠

▲ 日本雜誌《LDK》比拼9款收毛孔精華。

不少女性都有毛孔粗大的困擾，尤其夏天出油多，油脂容易堵塞毛孔。日本雜誌《LDK the Beauty》指出，使用含維他命C的精華，有助改善毛孔問題，雜誌評測市面9款精華，比較收毛孔效果、成分和使用感，選出最強毛孔護理產品。

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《LDK the Beauty》表示，含有維他命C的精華可抑制皮脂過度分泌，避免毛孔堵塞，防止粉刺氧化，變成黑頭。雜誌搜羅了市面9款毛孔護理精華液，由真人實際使用1個月，針對以下3方面進行評分：

測試一：收毛孔效果（5分滿分）

透過專業儀器VISIA測量面部毛孔數量，比較使用產品前後1個月的變化。

測試二：成分（5分滿分）

由專家分析所有成分，綜合評估了維他命C衍生物的高效性、是否含有保濕、抗炎和美膚成分等特性。

測試三：使用感（5分滿分）

由參與測試的用家，針對精華的氣味、黏稠度、是否刺激等方面進行評分。

點擊下圖9款精華排名：

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在本次測試中，「Nature Republic Vitapair C Dark Spot Serum」登上榜首，雜誌評價該款精華的收毛孔功效明顯，使用時沒有刺痛感，成分亦非常好，用後皮膚顯得更光滑、明亮。

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責任編輯：沈佩珊