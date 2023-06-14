【TOPick電子書】TOPick《智揀有營食物 食出A級成績》電子書直接下載鏈結【附其他電子書清單】
想小朋友健康成長、做醒目仔女，就記得要睇TOPick新聞編輯部精心製作的《智揀有營食物 食出A級成績》電子書，內有考試季「補腦清單」、睇清「邪惡」食物、營養早午餐食譜及醒腦提神湯水食譜，助小朋友提升學習效能，「食」出A級好成績！
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最新：《智揀有營食物 食出A級成績》電子書內容
- 提升學習效能，認識專注力5大種類
- 拆解兒童專注力不足及過度活躍症
- 補腦食品、提升長期記憶食品清單
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- 高糖蛋糕清單
- 燒賣、軟糖、啫喱「邪惡」添加劑
- 健康餐單、湯水食譜
其他TOPick電子書：
- 《食得健康啲》：
- TOPick與你日日食得健康啲!
- 營養師設計營養餐增強抵抗力
- 中醫推介5款抗疫湯水
- 大廚教零失敗入廚貼士
- 《10個港人移居的故事》：
- 內容包括如何實踐移民計劃、移民的方法、當地租屋或置業過程及應如何為子女尋找學校等
- 《營養師推介「老友記」7日有營餐單》：
- 三高人士如何食得更健康？TOPick編輯部製作《營養師推介「老友記」7日有營餐單》電子書，為長者及三高人士提供抗疫餐單及解構飲食迷思！
- 《7日健康餐單》：
- 營養師教煮7日健康餐
- 7款食譜增強抵抗力
- 7日買餸清單及食材保鮮貼士，令你在家抗疫同時吃得健康又有營！
- 《食用安全手冊》:
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- 《秋冬抗燥驅寒防流感手冊》：
- 秋冬是流感高峰期，TOPick 新聞編輯部製作《秋冬抗燥驅寒防流感手冊》電子書
- 附逾20款食療增強體抗力
- 中西醫預防流感貼士
- 皮膚科醫生保濕錦囊
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- 皮膚科醫生及中醫治療小貼士
- 8個BB、孕婦及成人對抗濕疹小故事
- 家人如何陪伴抗濕疹錦囊
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