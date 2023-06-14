【不倫戀】廣末涼子不倫偷情信內容曝光　傳計劃離婚退出娛圈跟姦夫相宿相棲

▲ 廣末涼子不倫偷情信曝光，傳打算離婚兼退出娛圈。

日本女星廣末涼子驚爆背丈夫「Candle JUNE」井筒順，偷食45歲米芝蓮一星已婚大廚鳥羽周作，被拍到在酒店幽會斷正。初時雙雙否認，女方更情緒激動向記者強調自己是三孩之母，不會出軌兼否認想跟丈夫離婚。

今日（6月14日）廣末涼子終於「跪低」，在社交平台發表聲明承認婚外情，並公開為自己「輕率的行為」道歉。但爆料雜誌繼續向廣末涼子進擊，刊出廣末涼子與鳥羽周作以手寫的不倫偷情信，內容赤裸露骨！

廣末涼子發聲明承認婚外情 無限期停工：演藝事業留污點

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不倫偷情信曝光

廣末涼子寫道：「給世界上最重要、我最愛也最親愛的周作，從今天開始暫時我們距離上會有點遠，會稍微分離，明明就是因為我的緣故、我的預定工作才這樣，由我來說寂寞也是有點怪跟任性吧（哭），我也知道唷，真的。不過寂寞的人就是會寂寞嘛，不管理由跟狀況是什麼。」

此外，她更表示：「我真的希望能一直在你身邊，24小時都想抱著你，即使無法實現這一點，我還是默默地感受著你。你出現在這個世界，讓我感到真實的活著，就像磁鐵的針一樣，心向著你指向同一個方向。」

而鳥羽周作的回覆信，內容如同樣吐露愛意：「我真的很喜歡涼子，除此之外我沒有別的了，雖然具體來說還不知道要怎麼做，但總之我想讓妳幸福，我想要跟妳在一起。不要忘記我都會站在涼子的這一邊，一直都謝謝妳，大谷。」、「涼子喜歡的東西，顏色是全白、料理是炒牛肉、喜歡的類型是大谷、喜歡的男人是大谷。」報道估計「大谷」為二人的暱稱，用來偽裝避免不倫戀曝光。

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廣末涼子被爆派帽偷食斷正 丈夫井筒順首回應事件火藥味濃

有指鳥羽周作曾向身邊人炫耀：「我跟廣末之間的關係，旁人不會明白。」

同時，亦有工作人員爆料指，廣末涼子被爆婚外情後，仍想跟丈夫井筒順結束13年婚姻，並且退出娛樂圈，跟鳥羽周作相宿相棲：「同時也不想讓步孩子的親權，甚至還不斷堅持這就是『純愛』。」

▲ 有指廣末涼子堅持這段關係是「純愛」。

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