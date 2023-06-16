不一樣的馬來西亞柔佛州　探索度假天堂森林城市　感受遊樂、美食新視角

旅行，都市人的DNA！即使是短短數天的假期，都不能錯過任何外遊機會，而馬來西亞更是其中一個香港人短途旅遊熱點。假如已經去膩了吉隆坡、檳城、怡保，是時候探索位於馬來西亞南端、近年經濟和旅遊發展蓬勃的柔佛州。柔佛與新加坡只有一橋之隔，當地物價相比生活和消費水平高昂的香港便宜得多，一直吸引不少遊客前往觀光遊樂，當中的森林城市更是馬來西亞國內外旅客的首選旅遊勝地，是度假的不二之選。

▲ 座落於柔佛州、佔地30平方公里的森林城市，同時滙聚環保、生態、智慧、多元文化等元素，成為馬來西亞嶄新旅遊景點。

森林城市自成一國，擁有無敵海岸線和馬來西亞世界級高爾夫球場，島上空氣格外清新，並提供各樣動靜佳宜的活動和設施，只需花費400多馬幣 (約678港幣) 就能入住森林城市的五星級酒店，十分適合生活急促的香港人來這邊慢活，輕鬆一番。同時，從森林城市出發到訪柔佛新山其他人氣景點也十分便捷，短短15分鐘車程即到人氣高企的樂高樂園 (Legoland)，大約25分鐘直出市中心，各種美食應有盡有，而且價錢便宜——酥脆咖央多士、香辣可口椰漿飯、濃郁足料肉骨茶，還有醇滑拉茶，平均只是3至 10馬幣不等 (約5至17港幣)，相當划算。而各位榴槤迷還可以趁每年5月至8月的榴槤當造季節，到水果市場即開即吃新鮮頂級馬來西亞榴槤，由黑刺到貓山王都有，一瓣榴槤平均只需5馬幣 (約8港幣) ，原個貓山王榴槤也只是50馬幣 (約85港幣) 就可以買到，絕對能讓你大飽口福！鍾愛血拚的朋友們則記得去Johor Premium Outlet，品牌數量和購物環境媲美世界各大著名outlet，不少商品更有額外折扣，性價比超高。

▲ 每年5月至8月的榴槤當造季節，到水果市場即開即吃新鮮頂級榴槤，一瓣平均只需5馬幣 (約8港元) ，原個貓山王榴槤亦只需50馬幣 (約85港元)。

森林城市坐擁悠長海岸線 霎時進入世外桃園



提起馬來西亞自然聯想到充滿東南亞風情的陽光與海灘，在酒店check in後，第一件事當然要到森林城市必到「打卡」之地：歡樂海岸！長達4公里的海岸是當地的重要旅遊標誌，沿著沙灘放眼前方不是高樓大廈，而是海天一色的美景！難怪沿岸有不少愛侶或三五知己漫步沙灘，或是在旁邊的草地上野餐，來一罐清爽的啤酒，度過休閒的下午。

這裡也是家長帶同小朋友放電的合家歡好去處，小朋友除了可以在廣闊的沙灘上盡情奔馳，更可以與家長一起玩一趟刺激的沙灘摩托車，沿路感受被藍天白雲環抱。擔心大海滿足不了貪玩的小孩？只需幾分鐘就可以走到近岸的森林城市水樂園，在茂密綠蔭與自然美景環繞下，小朋友挑戰水迷宮，親子一同在闖關樂道探險互動，還有兒童組合滑梯和充氣樂園，相信不論大人和小朋友都會樂而忘返。

▲ 長達4公里的歡樂海岸，能享受陽光與海灘之餘，更可與愛侶或三五知己在旁邊的草地上野餐，歡度休閒的下午。

▲ 森林城市擁有椰林樹影、藍天碧海，以及精彩的水上娛樂及國際級消閒設施，絕對是度假天堂。

海濱鄰近的濱海商業街也是遊客逛街和歇息的好地方，各類商舖、食肆陸續進駐。森林城市更特設多間免稅店，免稅店內多款酒精類飲品、香煙和巧克力都比香港便宜，即使預算不多也定能盡興暢遊，滿載而歸。臨近黃昏，隨意在岸邊找個地方坐下，欣賞醉人的夕陽景致，雲霞色彩還會隨著不同天氣而產生變化，目不暇給。遊玩了一整天，當然要吃一頓豐富的晚餐好好慰勞自己——沿岸有各式餐廳和酒吧，中餐、鐵板燒或東南亞風味應有盡有，每逢周末岸上還會有餐車停泊，提供多款馬來西亞地道小食，保證讓你大飽口福。



國際級標準高球場 感受球王氣勢



如果大家自問是高爾夫球愛好者，希望一嘗世界級高爾夫球大賽氣派和大顯球技，森林城市高爾夫度假區內的兩個18洞國際標準高爾夫球場絕對是你必到之地！兩大球場均設有氣勢磅礡的大草原，而且各具特色——由「一代球王」Jack Nicklaus及其子Jack Nicklaus II聯手設計的傳奇球場，運用了寬廣的沙地及大量棕櫚樹，營造出獨特的沙漠景觀；由中國資深球場設計師梁國坤設計的經典球場則結合了優美的湖泊和流線型的球道，建成立體多層次、極具挑戰性的球場，為球手帶來一流的視覺及打球體驗。

▲ 森林城市高爾夫度假區內的兩個18洞國際標準高爾夫球場，自開幕以來已吸引不少世界各地旅客慕名前往。

球場環境優美，綠草如茵，草皮保養得宜，自開幕以來已吸引不少世界各地旅客慕名前往，而經典球場更連續三年入選亞洲百大最佳高爾夫球場。傳奇球場附近同時設有大型草坪練習場，打100球只需15馬幣 (約25港幣)，即使是初學者也能輕鬆感受揮桿之樂。



一橋之隔快閃新加坡



去到旅程的尾聲，別忘了還可以「快閃」去一趟新加坡！森林城市連接著新馬第二關口，從森林城市駕車出發大約30分鐘就可踏足新加坡，無需下車，輕鬆過境，上一秒還在馬來西亞享受悠閒海濱、低物價的生活，轉眼間就躍進繁華獅城，相當方便抵玩。

▲ 從森林城市駕車經新馬第二關口約30分鐘可到新加坡，無需下車，輕鬆過境，瞬間躍進繁華獅城。

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