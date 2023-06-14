【日本旅遊】USJ日本環球影城暑假旺季加價　一文睇清最新票價+夏日限定活動

▲ 日本大阪環球影城在暑假期間加價，即睇最新價格及夏日限定活動詳情。

準備暑假出發大阪兼去環球影城(USJ)的朋友要注意! 由於人潮旺季所需，USJ即將在暑假期間調整門票價格，由淡季票價¥8,600，加價至¥10,400，衝破¥10,000! 雖然日元匯率下跌，遊日不論食、買、玩比以往更抵玩，不過如果預算有限，在買機票前不妨多留意景點的票價狀況!

最新影片推介

▲ 8月11至20日為票價高峰時期。(圖片來源:日本環球影城官網截圖)

根據日本環球影城官網，6月平日的成人票價(一日)為 ¥8,600 起(約HK$481)，週末票價為¥8,900起(約HK$498)。小童(4-11歲) 平日票價(一日)為 ¥5,600起(約HK$313)，週末票價為¥5,800起 (約HK$324)。長者(65歲以上) 平日票價(一日)為 ¥7,700起(約HK$430)，週末票價為¥8,000起(約HK$447)。整體差價約相差¥200-¥300(約HK$11-HK$17)。【了解更多】

票種(一日) 平日票價 週末票價 成人 ¥8,600起(約HK$481) ¥8,900起(約HK$498) 小童(4-11歲) ¥5,600起(約HK$313) ¥5,800起(約HK$324) 長者(65歲以上) ¥7,700起(約HK$430) ¥8,000起(約HK$447)

不過，由7月15日(星期六)的週末開始，成人週末票價(一日)提高至¥9500起(約HK$531)。而小童及長者亦分別有所調高，整體差價約相差¥600-¥900(約HK$34-HK$50)。

票種(一日) 平日票價 週末票價 成人 ¥8,600起(約HK$481) ¥9,500起(約HK$531) 小童(4-11歲) ¥5,600起(約HK$313) ¥6,200起(約HK$346) 長者(65歲以上) ¥7,700起(約HK$430) ¥8,600起(約HK$480)

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

而7月29日至8月10日，成人門票(一日)就加價至¥9,800起(約HK$548)。小童及長者票價亦分別有所調高。

最高峰時期8月11至20日，成人門票(一日)更直接衝破¥10,000(約HK$559)，小童票價接近¥7,000(約HK$391)，長者票價突破¥9,000(約HK$503)。

票種(一日) 7月29日至8月10日 8月11至20日 成人 ¥9,800起(約HK$548) ¥10,400起(約HK$581) 小童(4-11歲) ¥6,400起(約HK$358) ¥6,800起(約HK$380) 長者(65歲以上) ¥8,800起(約HK$491) ¥9,400起(約HK$525)

由此可見，日本環球影城在大部分日子都維持在¥8,600-¥9,800中等價位。而由於8月11日(山之日)、13至16日「盂蘭盆節」為日本公眾假期，人潮多加上正值暑假，因此門票會進行價格調整。

其後在8月22日至27日，成人票價(一日)稍為回落¥9500起(約HK$531)，小童¥6,200起(約HK$346)，¥8,600起(約HK$480)。8月28後，就會回到6月份淡季水平。

除了門票之外，Fast Pass價格亦在7月29日起加價，8月11日至20日會是最貴。以Universal Express Pass 4 ~ Backdrop & Doraemon XR Ride ~為例，由¥15,800(約HK$883)，加價至¥21,800(約HK$1218)。【了解更多】

USJ暑假限定活動

▲ USJ推出多個暑假限定活動。(圖片來源:日本環球影城官網截圖)

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

「NO LIMIT! Summer」 【了解更多】

以Mario世界色彩為題的「超級瑪利歐 Power-Up 夏日」，大家可以手持水槍和Mario一眾人物參加『潑水祭』打水戰，享受夏日濕身狂歡活動。

多啦A夢～大雄與天空之理想鄉 【了解更多】

穿著飛行服裝的多啦A夢現身園區，除了合照之外，更體驗「XR乘車遊」VR影像遊樂設施，與多啦A夢及大雄一起大冒險。

「ONE PIECE PREMIER SUMMER」 【了解更多】

ONE PIECE真人舞台劇以全新劇本隆重回歸演出，現場表演配合演員精彩演出及震撼特效，如置身海賊王世界。

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！https://bit.ly/3FSyDTu

責任編緝：張懿慧