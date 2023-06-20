【尖子透視】非名校被英文補習名師嘲笑 男生5個英文學習秘訣IELTS奪9分

▲ Thomas覺得，只要找對學習方法，成績肯定有進步。

只要找對學習方式，學好英文不是夢，Thomas就是成功例子。Thomas中學時貪玩，中三時的英文水平相當於「小學鷄」，原本想透過補習惡補英文，豈料卻因讀普通官津中學遭到英文補習名師嘲笑，激發他學習英文的鬥志，他從此不做「逃學威龍」日日流連圖書館，IELTS更奪9分佳績。

Thomas外表黑黝黝似外籍人士，實際上他是土生土長的香港人。Thomas畢業於傳統名校喇沙小學，中學則讀鄧鏡波學校，談起自己的小學及初中經歷，他不諱言非常貪玩，成績一般。

當時真係唔中意讀書，中一、中二經常上課睡覺，放學後同同學去玩，英文考試得20至30分，聽說寫能力都相當於『小學鷄』的水平，加上自己有時逃學，我都算令老師頭痛的學生。

逃亡威龍日日流連圖書館

直至中三開始準備選科，加上面臨要留班的壓力，Thomas開始認真考慮日後的職業路向，他計劃日後自己創業，「那個時候開始醒覺，是時候要提高自己的英文水平。」爸爸媽媽知道他有心想追英文水平，透過相熟朋友的介紹，Thomas到某位著名英文補習名師的中心做評估，他形容那天改變了他一生。

我很記得我那天坐低做評估，那個補習名師真係非常出名，由於是爸媽的朋友介紹，所以他親自過來睇我份卷，我記得他第一句問我『同學，你讀邊間』，我答鄧鏡波，點知他冷笑了一聲，然後講『你唔係我們centre想要嘅學生，你跟唔上我嘅進度！』

事隔數年，Thomas講述當天情況仍有點激動，他形容當年的自尊心極度受創，心中不停地想「點解話我唔得？」雖然爸媽極力勸他跟那位補習名師補習，但他最後都沒有去，他也感激自己的鬥志被那位補習名師瞬間點燃。

自從鬥志被點燃後，Thomas不再做「逃學威龍」，「以前經常同同學去開House party，變成日日係圖書館自修溫習」，努力付出總是有回報的，IELTS的總分奪得9分，順利前往海外升學。

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澳洲升學踏上補習老師之路

Thomas中學畢業後到澳洲升學，他笑言由於時間比較空閒，於是尋找兼職工作打發時間。他獲當地一間補習中心聘用，剛開始是負責教當地的playgroup，「1個人對6至8個外國小朋友，他們大約4至5歲，主要是講下故事，帶小朋友做下遊戲。」

天生極賦喜感的他，在與小朋友的互動中被中心的總監看中，「佢覺得我幾搞笑識氹小朋友，英文也流利，於是叫我負責小學及中學生的補習，教寫作、閱讀等，有點似香港的專科補習，大約是1個老師對4至5個小朋友。」

Thomas笑言，由香港人去教當地中小學生的英文，大大增加了他從事補習老師的自信心。由於表現突出，總監再給予他機會，推介他上門補習。

澳洲都算是移民國家，當地來自拉丁、希臘及東歐，甚至本土家庭都有補習需要，上門補習的收入都幾可觀，一個小時都有70至80澳元，壓力都好大，因為學生的爸爸媽媽通常很早收工，你上門補習，他們全程在旁邊見到你的一舉一動，教得好唔好，他們有眼睇。

學習英文的心得

英文由20、30分到IELTS奪得9分，Thomas總結只要找到適合自己的學習模式，學習英文便沒有太大難度。他總結自己的「學習英語四部曲」，並結合現時的AI科技分享學習英文的心得。

1. 觀看英文劇集與電影

Thomas深信培養興趣為學習語言中最重要的一環，他每個星期會安排自己觀看英文劇集與電影，並從角色對白中了解到英文為母語人士的溝通方式，提高英文聽力和語感。他建議可以先選擇自己感興趣的劇集，開啟中文字幕，然後逐漸切換至英文字幕，最後嘗試不開啟字幕。

例如觀看《飢餓遊戲》，呢套非常刺激，聚集有許多本土俚語以及容易聽懂的角色對話，先使用中文字幕。

2. 使用英文學習App

Thomas分享，坊間有很多免費英文學習App或網站，如Duolingo、Quizlet等，建議每日製作Flashcards以及English Quiz，學習詞彙和短語以用於閱讀和寫作, 以多元化的方式進行英文學習。

最好設定每日的學習目標，堅持使用學習App，透過遊戲方式（Trivia）每日學習生字，並及時回顧所學內容。

3. Note Taking: 寫問題 VS 複製內容 (主動回憶 Active Recalling)

Thomas解釋，這個方法把知識從腦袋找出來，使温習內容變成一個個問題，再考考自己能否完全回答這些問題，然後檢查是否有錯誤或不足。

例如圍繞同一個主題學習（學校，家庭，興趣），列出有關該主題嘅問題，並自己解答自己嘅問題。

4. 用英語與人交流

Thomas强調，要學好英文必須要多使用英文與人交流，但在香港比較難找到英語母語用戶交流，建議可以借用電子科技，例如使用AI Chatbot每天與機器人交流新單詞和語法。

5. 熟習問題對答模式

至於做卷，他指要熟悉固定出題模式（5W1H)，清楚了解考官期待答案標準 (Reading) 問題框架，例如主體（Subject) 、動詞（Verb）、客體（Object）等，就無往而不利。

堅持學生無分貴賤

現時任職補習老師的Thomas認為，要讓小朋友學好英文，操卷不是最好的方法，强調要從小朋友的興趣入手，教學模式非常關鍵。

要先知道小朋友的興趣，例如男仔比較喜歡遊戲，我會由興趣入手，圍繞遊戲這個主題去教英文，只要激發到興趣，小朋友會主動去問問題，用英文同你去交流。

當小朋友對該主題的英文產生興趣後，他會鼓勵小朋友自問自答從而鞏固學過的知識，

例如feeling，我會鼓勵他們去思考，那個生字可以代替happy呢？又例如關於博物館主題，我會鼓勵她們去用英文思考，這個博物館有哪些特色？然後自問自答用英文講出博物館的特色。

因就讀非傳統名校而被補習老師嘲笑，靠5招秘訣令英文由小學水平到IELTS奪9分，Thomas强調教育學生必須無分貴賤，只要協助學生找到合適的學習方法，肯定有助提升成績。

補習老師雖然係職業，但不應該將學生視為賺錢的工具，只收叻的學生去提升自己的名氣，學生無論起步的成績好壞，只要揾到正確的學習方法，成績肯定有進步，我期望自己能夠成為教育界的一道清泉，用適當的教學模式去啓發學生學習興趣。

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