【餞別酒】連續經歷媽媽及舅父離世　黃劍文把思念化音符

▲ 黃劍文因親人離世創作新歌。

不斷作出新嘗試的歌手黃劍文 （Kimman），繼去年寫給媽媽的《人間飄浮》，新歌《餞別酒》記念的是兩個月前因病離世的舅父。上次寫的是珍惜，今次講的是無私大愛，是為《人間飄浮》的續篇。

舅父是Kimman成長過程中的重要人物，永遠忘不了舅父帶他踏上一個又一個小旅行、教他喝上第一杯啤酒的情景。

Kimman指出：「舅父是我成長過程中的重要人物，今天依然是我心中的巨人、學習的榜樣。在童年斑駁記憶裡，永遠忘不了舅父大手牽小手，帶我踏上一個又一個小旅行 ; 教我喝上第一杯啤酒的情景。也許，在舅父眼中，喝酒代表了我已長大，不再是臭屁小孩。」

他說：「在我眼中的舅父，生性樂觀，向來報喜不報憂，問題再難都難不到他，即使兩年前罹患癌症，依然樂觀面對。月前舅父走了，他親切的笑容從此不復見，但他的身影，將永遠烙印在我心裡，並且盼望天堂再見。」

Kimman把對舅父的思念化作旋律，再次邀得Oscar寫詞，釀成今回的《餞別酒》，藉著歌中故事，再次與舅父碰杯。

▲ 《餞別酒》

錄音過程中，Kimman一遍遍地唱著，傷感中卻慢慢有了更深的體會、餞別，不管是生離死別，都是人生無可避免的，正如Oscar所言，縱使親友分開，他們交低的意義，說過的話語，大家都會銘記心中。

編曲上，也捨棄煽情傷感的元素，Kimman更希望透過他的歌聲，唱出心中的堅忍與期盼，抓緊活著的意義，關顧身邊所愛的人。